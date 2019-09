Moreno: «No me parece penalti ni con VAR ni sin VAR»

Vicente Moreno se mostró por primera vez crítico con el colectivo arbitral y concretamente con la aplicación del VAR. A raíz del penalti señalado a Lago Junior en en la derrota del Real Mallorca en Mendizorroza y que costó el uno a cero en contra, el técnico bermellón manifestó que esa acción en concreto «no me parece penalti ni con VAR ni sin VAR» y se preguntó a partir de ahora qué les tiene que decir a sus jugadores cuando tengan que defender acciones dentro del área.

«En el momento de madurar el partido se ha dado una acción que decide el resultado. He visto imágenes y sin VAR o con VAR no me parece penalti, como otras. Así es muy difícil, la balanza ha caído de un lado en esta acción y el dos a cero es secundario», manifestó.

«El partido se ha definido una vez más por una acción que no depende de nosotros y no me parece penalti ni con VAR ni sin VAR», insistió el entrenador del Real Mallorca. El entrenador dijo que son «seis penaltis de siete», incluyendo el que no se llegó a pitar ante el Atlético, y añadió también que «no tenemos suerte» en los balones al palo.

"¡Es una locura! ¡Increíble!"

Vicente Moreno tras el penalti señalado contra el Mallorca. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XrZdX9IU66 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) September 29, 2019



Sobre si los jugadores pecan de ingenuidad en acciones dentro del área, el entrenador rechazó esta idea. «¿No nos acercamos al rival?, ¿no marcamos? Algún penalti lo era y hay que aceptarlo, pero es que me resulta difícil trabajar en este sentido. ¿Qué le digo yo a Lago? ¿qué tiene que hacer diferente?… son situaciones de contacto y ante esto ¿es todo penalti? Nos acercamos al rival...pero el rival a nosotros también... no puedo decirles mucho a los jugadores en este sentido», explicó el entrenador del Real Mallorca.