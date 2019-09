Moreno: «La sensación es que tenemos menos puntos de los que merecemos»

Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, ha asegurado este viernes que su equipo «no debe ponerse nervioso» por haber caído a la zona de descenso en la jornada sexta de la Liga Santander y ha defendido que su sensación es que tienen «menos puntos» de los que merecen.

El Mallorca es vicecolista con 4 puntos y encadena cinco jornadas consecutivas sin ganar. El domingo le espera el Deportivo Alavés, un rival directo por la salvación.

«No nos va afectar que estamos en una posición más arriba o más abajo», ha señalado Moreno en rueda de prensa.

«Podríamos estar mejor, está claro, porque el ánimo y la felicidad es mucho mayor si vienes de una victoria y no ha sido así (el Mallorca perdió 0-2 contra el Atlético de Madrid en Son Moix). El domingo esperamos estar más felices que ahora, sabiendo que será un partido muy difícil, como todos los de esta categoría», ha añadido.

El técnico mallorquinista ha insistido en que será «una temporada difícil» y que tienen que «convivir con esa situación».

«Ponerse nerviosos es tirar piedras a nuestro tejado. Es importante estar tranquilos para que al final de la temporada estemos fuera de las posiciones de descenso», ha indicado.

Moreno, asimismo, ha afirmado que su equipo «corre más que sus rivales». «Lo hemos hecho siempre así. Hemos corrido más metros que el Getafe y el Atlético de Madrid, pero la puntuación es la que es. No somos los únicos que no hemos ganado en cuatro o cinco jornadas pero no debemos tener esa sensación de víctimas de nada; somos uno más en la categoría», ha subrayado.

Con respecto al Alavés, el entrenador valenciano ha dicho que era un rival «muy intenso».

«Juega en casa, ha tenido resultados que no son los que quería y es un equipo muy intenso, que no da un balón por perdido; tenemos que hacer muchas cosas bien si queremos ganar, y además, tener un pizca de suerte», ha remarcado Vicente Moreno.