Salva Sevilla explica su incidente con Álvaro Morata

El centrocampista del Real Mallorca Salva Sevilla ha querido aclarar las circunstancias que rodearon su incidente con Álvaro Morata que se saldaron con la expulsión del delantero del Atlético de Madrid. El almeriense ha salido al paso a las críticas y ha reconocido que llamó «niño de papá», pero negó que insultara a los familiares del punta madrileño, que a la salida del estadio protagonizó un leve altercado.

ÁLVARO MORATA sale de Son Moix y se encara ante un aficionado, lo capta la cámara de @PedroFullanaSER



"Que te lo diga Salva Sevilla"



Antes de eso había dicho:



"Que lo diga él si tiene cojones (en referencia a Xisco Campos y la expulsión), yo no hecho nada, no he hecho nada" pic.twitter.com/9eQRuIi5Y1 — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 25, 2019

Salva Sevilla ha hecho público un mensaje en su cuenta en la red social Twitter en el que ha querido ofrecer su visión sobre el conflicto que mantuvo con Morata y que se saldó con la expulsión de este último minuto. «En 35 años que tengo, lo que pasó en el campo siempre se quedó ahí. Si se habla fuera del campo, o que no podemos es contar mentiras para justificar errores. Mis palabras fueron 'eres un niño de papá' como demuestra un vídeo que hay. Fue un error por mi parte y le pido disculpas. Lo que no voy a permitir es que digan que me metí con su mujer e hijos. A seguir con lo nuestro y centrados ya en el partido de Vitoria», reza el mensaje del jugador mallorquinista.

Para zanjar el tema de una vez.. pic.twitter.com/n6O6V2qXY8 — Salva Sevilla (@SalvaSevilla14) September 26, 2019

La victoria del Atlético de Madrid en Son Moix (0-2), también estuvo marcada por la expulsión de Álvaro Morata, que apenas estuvo nueve minutos sobre el terreno de juego. El delantero entró en la segunda mitad en lugar de Diego Costa en el minuto 69 y en el 78 vio su segunda cartulina amarilla en apenas un minuto tras encararse con Xisco Campos y Salva Sevilla. Así lo recoge el acta del encuentro.