El Mallorca pierde en Getafe en un partido accidentado

El Real Mallorca cayó en Getafe (4-2) en un partido donde pasó de todo. Los rojillos llegaron a situarse 3 a 0 por debajo en el marcador y situaron el miedo en el cuerpo del conjunto azulón cuando reaccionaron en el segundo tiempo llegando a acortar distancias para situarse 3 a 2. Sin embargo, Angel al final enterró la reacción rojillla anotando el cuarto para el once madrileño.

Vicente Moreno solo introdujo los cambios obligados en el once titular. La ausencia de Raíllo fue cubierta por Xisco Campos y el resto fueron los mismos que han jugado de inicio desde las primeras jornadas de Liga. Sin embargo, las lesiones obligarían al entrenador a variar este plan inicial antes de lo previsto

En la primera parte el Getafe se adelantó en el minuto 7 de partido y lo hizo en un saque de esquina botado prácticamente al interior del área pequeña. Baba Rahman, en su intento de rechazar el esférico, envió el balón al interior de su portería. Cero uno y jarro de agua fría.

Pero la acción clave en esa primera parte y posiblemente del partido estuvo apenas dos minutos antes cuando el Mallorca falló una clarísima ocasión de gol. Budimir recibió la pelota tras una veloz salida a la contra del equipo balear y antes de ganar línea de fondo retrasó el esférico al punto de penalti donde Dani Rodríguez no acertó a rematar con acierto. Su disparo se perdió entre las piernas de los jugadores del Getafe. Fue una acción muy clara y que de haberse convertido posiblemente hubiera cambiado el signo del encuentro. Dos minutos después llegó la desafortunada acción de Baba Rahman y su gol en propia puerta.

Pero los problemas en esta primera aumentarían poco antes del minuto 20. Salva Sevilla y Baba Rahman tuvieron que retirarse lesionados y Vicente Moreno dio entrada a Kubo y a Lumor. El japonés se situó en el ala derecha y Dani Rodríguez hizo las veces de Salva. No se había llegado ni a la mitad del primer tiempo habían pasado demasiadas cosas y todas ellas en contra del Mallorca. Y ahí no se paró todo. En el minuto 30 el colegiado, el aragonés Jaime Latre, interpretó penalti de Sastre sobre Jaime Mata y Molina marcó el dos a cero. Era el minuto 32. El VAR no dijo lo contrario y el penalti se lanzó. Tanto el colegiado como el laboratorio de imágenes interpretaron que el ligerísimo agarrón de Sastre fue suficiente como para señalar pena máxima. No era penalti, pero lo cierto es que el Mallorca estaba arrinconado en su campo y estaban sucediendo demasiadas cosas en su propio terreno de juego y en el área de Reina.

En el minuto 39 el Getafe marcó el tercero, pero el gol no subió al marcador por fuera de juego de Mata al recibir el balón. Fue la primera buena noticia del partido. Antes del descanso Mata tuvo que haber visto la tarjeta roja por entrar con los tacos por delante a Joan Sastre, pero el colegiado solo mostró la amarilla. Una entrada que hizo daño a Joan y que pudo tener consecuencias terribles para la pierna del jugador. Con dos a cero en contra del Mallorca, dos cambios obligados por lesión y dos acciones discutibles del colegiado marcaron el desarrollo del primer tiempo.

En la segunda parte, nada más empezar, el Getafe perdonó el tercero. Cucurella salió bien de la zona de Sastre y su pase de la muerte a Molina fue pésimamente rematada por el delantero del conjunto azulón. El primero en avisar fue de nuevo el once de Bordalás. Moreno movió ficha y situó a Lago y Budimir en punta mientras que las bandas las ocuparon Kubo y Dani Rodríguez.

El Getafe seguía jugando al límite del reglamento y el colegiado a base de amarillas trataba de controlar la situación. Jason gozó de otra buena ocasión de gol al disparar al interior del área. Su disparo raso lo desvió Reina a córner. Sin embargo, en la acción siguiente, el Getafe aprovechó que había inclinado el campo a su favor para anotar el tercero. En la acción de saque de esquina, Nyon aprovechó el desconcierto a la hora de defender el balón y rechazar con contundencia para anotar el tercero. Tres a cero, minuto 63.

El Mallorca siguió en el partido tratando de reaccionar y en el minuto 69 Kubo metió la pelota al corazón del área para que Budimir rematara libre de marca y muy limpio. El croata anotaba el tres a uno. El equipo balear intentaba meterse en el partido a falta de veinte minutos.

Insistió el equipo balear a balón parado y Kubo en el 74 intentó sorprender a David Soria desde muy lejos aprovechando el lanzamiento de una falta, pero el guardameta adivinó bien la dirección del esférico, que superó la barrera, pero no al portero.

El equipo de Vicente Moreno seguía insistiendo y fruto de esta fe en el minuto 76 anotó el tres a dos. Sastre lanza de banda para que tomara el balón Alex Alegría y metiera el balón al primer palo, allí Budimir remató prácticamente de tacón y de espaldas a la portería y anotó el segundo. Tres a dos en el minuto 77. Quedaba un mundo.

Pero en el minuto 83 Angel Luis Rodríguez volvió a avanzar al Getafe. Un balón centrado desde el medio campo en profundidad para la carrera de Angel, que gana metros ante Valjent y nada más entrar al área cruzó ante Reina para batir la portería del Mallorca. 4-2, min.83.

No hubo tiempo para más, el Mallorca no pudo con el Getafe y ya centra su atención en el encuentro del próximo miércoles ante el Atlético de Madrid.