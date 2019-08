Vicente Moreno: «La Real nos hará sufrir mucho»

Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, ha advertido este viernes de que su equipo tendrá que trabajar «muy bien» el domingo en Son Moix para intentar superar a una Real Sociedad, un rival que les hará «sufrir mucho» en la segunda jornada de la Liga Santander.

«La Real es un gran equipo y les anticipo que tendremos un partido muy difícil porque tienen gente rápida y de mucha calidad en todas las zonas del campo», ha señalado Moreno.

El entrenador valenciano ha querido centrar toda la atención de la rueda de prensa en la Real Sociedad y ha rehusado responder a varias preguntas sobre los dos últimos refuerzos: el japonés Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid, y el francés Yannis Salibur, que ha llegado procedente del Avant Guingamp.

«Ya dije que son jugadores de calidad, pero toda mi atención está puesta en la Real, que viene de empatar (1-1) en el campo del Valencia tras realizar un partido muy completo, y en el que a mi juicio fue superior después de haber visto sus porcentajes de posesión del balón», ha indicado.

«El partido se jugó casi todo en el campo del Valencia, que es, nada menos, el actual campeón de la Copa del Rey y que disputará la Champion League», indicó.

Moreno, no obstante, ha subrayado que sus jugadores «lo van a dejar todo» ante el conjunto donostiarra «con humildad, corriendo y haciendo más cosas que el rival». «Todos sabemos de donde venimos», subrayó.

«Hemos sido muy fuertes en casa (el Mallorca no ha perdido en su campo en los últimos ocho meses) y hemos sacado muchos puntos porque nuestro juego y el apoyo de la afición han ido de la mano. Pero estamos en Primera y las estadísticas valdrán de poco ante la oposición que tendremos enfrente con rivales de muchísima calidad, como la Real», ha señalado.

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha rehusado este viernes dar por segura la presencia del japonés Takefusa Kubo en la lista de jugadores convocados para el partido del domingo ante la Real Sociedad en el estadio Son Moix.

«Hoy se han incorporado al entrenamiento del viernes dos nuevos futbolistas y no sé si podrán estar el domingo, eso lo decidiré mañana de acuerdo a las circunstancias», ha señalado Moreno.

El técnico valenciano ha insistido en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en el que Kubo y Yannis han participado por primera vez, que el nipón y el galo «tienen menos opciones (de entrar en la lista) que el resto de los jugadores».

«Los importantes ahora mismo son los que estaban aquí y a ellos son a los que debo prestar atención», ha recalcado Moreno.

«Esperamos que Kubo y Salibur funcionen bien y que den un buen rendimiento al Mallorca. Sobre esos dos jugadores no tengo nada más que decir y no habrá nada que nos distraiga en ese sentido, aunque entiendo que a vosotros os pueda interesar», añadió en alusión a la gran cantidad de medios de comunicación locales, nacionales y del Japón que presenciaron la sesión de entrenamiento celebrada por la mañana.

El entrenador del Mallorca, asimismo, ha insistido en que la llegada de nuevos futbolistas al equipo implica «que otros tengan que salir».

«No lo elige uno, es así, una cuestión de números y cuando llegue el cierre del mercado tendremos que ajustar los que somos y las posibilidades de ficha que deja la Liga. Así que como el resto de equipos tendremos que ajustarnos a esos parámetros», remarcó Vicente Moreno.

Ante una nueva pregunta sobre Kubo y Salibur, Moreno respondió: «Son dos jugadores más, con dos piernas, dos brazos y esperamos que nos puedan ayudar; no insistáis más, lo importante es, ahora, la Real Sociedad».