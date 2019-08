El Real Mallorca se estrena en Primera con una victoria ante el Eibar

El Real Mallorca ha debutado a lo grande en Primera División. El conjunto de Vicente Moreno se imponía este sábado en su estadio al Eibar y sumaba los tres primeros puntos de la temporada. Los goles de Dani Rodríguez a los tres minutos y de Paulo Oliveira en propia puerta, ya en el tramo final, permiten a los baleares destapar el ejercicio con una enorme sonrisa.

La primera parte en Son Moix comenzó con el Eibar moviendo el balón con tranquilidad y el Mallorca esperaba su oportunidad, esta no tardó en llegar, en el minuto 4 Álex Febas cazó el balón procedente de un rebote del Eibar y pone un pase en profundidad medido para que Dani Rodríguez se lleve el balón por potencia ante Iván Ramis y Oliveira, el jugador bermellón produjo un disparo potente y raso pegado a la cepa del poste derecho. El primer tanto del regreso a Primera División subía pronto a Son Moix. En los minutos siguientes el mallorca se mostró muy cómodo y rápido creando ocasiones a la contra capitaneadas por Budimir quien era un incordio para Ramis.

Otra ocasión fue el remate a puerta vacía de Budimir tras una gran jugada de Salva Sevilla.E el minuto 13 Joan Sastre ha sido amonestado con amarilla por una acción en el área del conjunto vasco. El equipo de Mendilibar no se acercó con claridad a la portería de Reina hasta que se retiró Escalante por Expósito a la media hora del encuentro desde ese momento el partido ha estado más igualado pero las ocasiones no han necesitado la intervención del guardameta bermellón. En líneas generales, no sólo por el resultado, el Mallorca creo mayor sensación de peligro durante el primer tiempo mientras que el Eibar solamente mostró pequeñas pinceladas de su juego habitual.

Tras el paso por los vestuarios el Eibar se mostró dueño del encuentro en distintas fases en su búsqueda por el empate que lo conseguían en el minuto 57 tras un remate procedente de un rebote en el palo de un remate del corner.

Tras el empate el Mallorca enseñó su capacidad de reacción realizando varías jugadas a la contra y en un centro de Joan Sastre, Paulo Olivera busca despejar el balón con la mala fortuna de que el rechace se dirige a puerta y bate a Dmitrovic en el minuto 75. Los últimos 15 minutos el Mallorca ha buscado mantener su ventaja mientras que el Eibar sin fortuna no ha logrado el gol del empate. Con esta victoria el Mallorca se estrena con tres puntos en su regreso a Primera División después de 6 años.

- Ficha técnica:

2 - Mallorca: Reina; Joan Sastre (Xisco Campos, min. 85), Valjent, Raíllo, Lumor; Dani Rodríguez, Baba, Salva Sevilla, Febas (Trajkovski, min. 73); Lago Junior y Budimir (Álex Alegría, min. 64).

1 - SD Eibar: Dmitrovic; Correa (De Blasis, min. 82), Ramis, Oliveira, Tejero; Pedro León, Sergio A., Escalante (Edu Expósito, min. 31), Orellana; Enrich (Kike González, min.76 ) y Kike García.

Goles: 1-0, min. 4: Dani Rodríguez; 1-1, min. 57: Pablo Oliveira; 2-1, min. 74: Oliveira en propia puerta

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz). Amonestó a Joan Sastre y Salva Sevilla, del Mallorca; y a Sergio Álvarez y Tejero, del Eibar.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Son Moix ante 15.127 espectadores. La colegiada extremeña Guadalupe Porras debutó en Primera ejerciendo las tareas de árbitra asistente de Melero López.