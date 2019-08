Lago Junior: «Le dije a mi representante que no escuchara ofertas»

Lago Junior, futbolista del Real Mallorca, ha celebrado este miércoles su renovación con el club balear hasta el año 2023. El marfileño, que llegó a la entidad en enero de 2016, regresará este fin de semana a Primera División, una categoría que ya conoció con el Numancia nada más recalar en el fútbol español, hace ahora una década.

«Estoy muy feliz», reconocía Lago. «En su momento quedarme fue una decisión muy importante en mi carrera, porque muchas veces los futbolistas dependen de sus decisiones. Estoy donde quiero estar y donde me siento valorado. Y los equipos que me querían en su momento, como el Oviedo, el Cádiz o el Córdoba no están en Primera», apuntaba.

Lago destaca que tenía muy clara su decisión de seguir en el Mallorca. «Lo primero es la felicidad y yo tengo aquí a mi familia y a mi hija de trece meses, que es mallorquina. Aquí estamos muy felices. Justo después del partido del ascenso estaba aquí mi representante y le dije: ya tenemos lo que queremos. No negocies con nadie. No quiero escuchar ninguna oferta, quiero seguir. Da igual lo que nos ofrezcan, quiero estar en el Mallorca. Y así ha sido. Hemos llegado a un acuerdo porque el club me ha valorado bien», explicaba.

Lago también ha analizado el primer partido de liga, que este sábado enfrentará en Son Moix al Mallorca y al Eibar. «Va a ser un partido complicado. El Eibar lleva varios años en Primera y tiene las cosas muy claras y un fútbol muy directo. Sabe a lo que juega y tiene un entrenador que lleva años allí. Venimos de Segunda y con muchísima ilusión y vamos a competir como siempre. Para quitarnos la ilusión nos tienen que matar».