El Real Mallorca agota los abonos tras varias jornadas de colas

La epopeya para conseguir un abono para ver al Real Mallorca en su regreso a Primera División llega a su fin. Una jornada más, este jueves se han visto largas colas en Son Moix, pero el conjunto balear ha agotado los abonos disponibles, por lo que ya no se podrán hacer nuevos socios.

Según ha informado el club bermellón, se ha llegado a la cifra de 16.125 abonados para la Liga Santander 19/20, y no se puede aumentar este número porque «el 20 % que falta es para entradas semana/día de partido y para la afición visitante».

? S’ha arribat a la xifra de 16.125 abonats!



?? No hi ha més places disponibles perquè el 20% que falta és per a entrades setmana/dia de partit i per a l’afició visitant#JuntsSomMillors #SomelMallorca pic.twitter.com/8s20xy9q7A