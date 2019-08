La espectacular bronca de Vicente Moreno a los jugadores del Mallorca

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha abroncado este martes a sus futbolistas antes de la sesión de entrenamiento que iba a realizar el equipo durante el ‘stage’ que está llevando a cabo en Benahavís (Málaga).

Las cámaras de IB3 Televisió han captado las imágenes, en las que el entrenador valenciano reprocha a algunos de sus futbolistas su actitud y sus «caritas». «Alguno está aquí regalado», le ha recriminado el técnico a la plantilla. «Hay jugadores con 300 o 400 partidos en Segunda que no han hecho ni un p… entrenamiento de Primera. Ni uno. ¿Lo sabéis algunos eso?».

«Y ya empezamos… que no sé qué… que las caritas… Me cago en la p… Ya no aguanto más», continuaba Moreno. «Primer entrenamiento que vea una carita ¡A tomar por culo! ¿Lo tenemos claro? Si nos quedamos ocho, nos quedamos ocho, me da igual, pondremos a Pendín a jugar».