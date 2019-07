Alex Alegría y Chavarría se estrenan como goleadores en el triunfo del Mallorca

El Real Mallorca ha disputado este domingo su primer partido de la pretemporada imponiéndose 4-0 al Felanitx en el Municipal de sa Pobla. Los goles de Lago Junior en la primera mitad y de Álex Alegría, Pablo Chavarría y Salva Sevilla en el segundo acto han dado el triunfo a los hombres de Vicente Moreno, que ha presentado dos equipos distintos en cada período para repartir esfuerzos. Precisamente el estreno goleador de dos de los nuevos fichajes Alegría y Chavarría ha sido una de las notas destacadas de un duelo clásico de estas alturas de la pretemporada

Con apenas un puñado de entrenamientos en las piernas, el Real Mallorca, que ha sido claro dominador del encuentro, ha hecho valer su calidad para acabar con la resistencia del Felanitx de Tercera División. Los pupilos de Jaume Mut se mostraron muy sólidos en defensa para contener a los bermellones hasta que le alcanzaron las fuerzas.

El primer once del Real Mallorca 2019-20 ha sido el formado por Manolo Reina, Roberto, Xisco Campos, Raíllo, Ocaña, Baba, Dani Rodríguez, Febas, Lago Junior, Enzo y Budimir. El trabajo del recién renovado Baba, la movilidad de Enzo Lombardo, el balón parado de Aleix Febas y la brega de Budimir han sido las notas más destacadas al margen del tanto logrado por Lago Junior en un gran disparo desde fuera del área a los 14 de juego de una primera mitad en la que los mallorquinistas no han encontrado grietas en el entramado defensivo de los felanitxers, que han presentado un once formado por Mateu, Dani Codina, Alon Fridman, Meisa, Carlos, Xavi, Marí, Julià, Oussama, Navalón y Moha.

En la segunda mitad el Real Mallorca ha formado con Parera, Fran Gámez, Raúl Prada, Martin Valjent, Pierre, Marc Pedraza, Salva Sevilla, Moyita, Victor, Pablo Chavarría y Álex Alegría, que precisamente se ha estrenado como goleador al firmar el segundo tanto a los cuatro de reanudación al aprovechar una salida defectuosa de Mateu.

El Felanitx ha tenido su mejor ocasión a los 58 de juego en un saque de esquina rematado por Marí que ha obligado a lucirse a Miquel Parera antes de que otro debutante como el delantero argentino Pablo Chavarría se estrenase como goleador, ya que ha firmado el 3-0 desde el punto de penalti al aprovechar una pena máxima cometida sobre Salva Sevilla en el minuto 75.

El propio Salva Sevilla ha redondeado la goleada con un espectacular libre directo en el minuto 85.

Los únicos fichajes mallorquinistas que se quedaron sin jugaron fueron Aleksandar Sedlar y Josep Señé por precaución. Tampoco jugaron por lesión Abdón Prats, que se lesionó la rodilla en el partido del ascenso, y Aridai Cabrera, con problemas musculares, mientras que Joan Sastre siguió el partido desde la grada mientras se resuelve su futuro.

El Real Mallorca, que volverá a jugar este miércoles en Son Bibiloni ante el Platges de Calvià, seguirá trabajando a lo largo de los próximos días en Son Bibiloni hasta el día 30 de julio, cuando se desplazará a Marbella para realizar una nueva fase de la pretemporada.