La noche de fiesta del Mallorca tras el ascenso

La fiesta no acabó en Son Moix. Después de una noche llena de emociones, los jugadores del Real Mallorca quisieron celebra el ascenso a Primera División así como se merecía.

Con Maheta Molango en cabeza, todos los jugadores, el cuerpo técnico y empleados del club fueron llegado durante la noche a la discoteca Tito's. Muchos de ellos lo hicieron acompañados de sus familiares y, también, se les unieron varios seguidores.

Música y cánticos para celebrar una noche histórica. Con el escudo del club en la gran pantalla de la sala central se escuchaba: «Ser del Mallorca es un sentimiento». Emociones a flor de piel para una noche muy especial, tanto para el equipo como para los mallorquinistas.

Una alegría que duró hasta el cierre. A la salida todavía quedaban fuerzas para sacar a hombros a uno de los protagonistas de la noche, Adbón Prats.

Por su parte, Steve Nash también lo celebró brindando.

Mallorca part-owners Steve Nash and Stu Holden loving their club's promotion to La Liga ????????

(via @stuholden)