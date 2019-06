Moreno: «Hemos hecho un partido para ser merecedores de lo que hemos conseguido

El entrenador del RCD Mallorca, Vicente Moreno, aseguró este domingo que sus pupilos habían «hecho un partido para ser merecedores de lo que hemos conseguido», en alusión al ascenso a LaLiga Santander que el conjunto bermellón logró tras vencer por 3-0 al RCDeportivo de La Coruña.

«A veces, esto también es fortuna. El otro día no tuvimos la suerte de que en acciones puntuales el partido se pudiera decantar para nosotros y conseguir un resultado que nos dejara algo de vida. Hoy, por fortuna, todas esas acciones han ido de nuestro lado; saques de esquina, rebotes... no estoy hablando de arbitraje, que quede claro. Hemos tenido esa pizca de suerte y creo que hemos hecho un partido para ser merecedores de lo que hemos conseguido», dijo Moreno después del encuentro ante los micrófonos de Movistar Plus.



«Es una felicidad enorme porque uno sabe lo difícil y lo complicado que es conseguirlo. Yo ya había tenido la suerte de jugar un partido de este tipo con el Nàstic y optar al ascenso de forma directa de Segunda B a Segunda. Ahí nos habíamos quedado con las ganas y hoy me quito esa espinita también, se lo dedico a la gente del Nàstic. La verdad es que tenemos unos jugadores y una afición que se merecían vivir esto», añadió sobre el apoyo del estadio de Son Moix.

«Es una ilusión muy grande. Al final, cuando eres jugador, la ilusión es poder jugar en Primera División; y, cuando entrenas, pues es exactamente igual. No he tenido prisa por que se produjera, ahora voy con un bagaje importante en la mochila y ya estamos para lo que haga falta», comentó al respecto de dirigir a los bermellones en la élite.



«Quiero dar muchísimo ánimo a la gente del Dépor, es un club que ha merecido de forma directa también el ascenso. Lo podía haber conseguido en el día de hoy y creo que han sido muy dignos competidores en este partido», concluyó Moreno instantes antes de celebrar con sus jugadores.