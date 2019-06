Cuenta atrás para el primer gran partido del año

Centrados en el Albacete. El playoff de ascenso monopoliza toda la atención en un mallorquinismo que vuelve a respirar optimismo. La posibilidad de regresar a Primera División está más cerca que nunca en el último lustro.

En este sentido, tanto el consejero delegado Maheta Molango como los futbolistas Reina, Lago Junior y Abdón aprovecharon su presencia en las instalaciones de OK Cars Premium, patrocinador del club, para calificar de «sobresaliente» la temporada y valorar el doble duelo ante el equipo manchego que arranca este jueves en el estadio de Son Moix.

Maheta Molango no quiere distraciones ni hablar de otra cosa que no sea el Albacete: «Estamos centrados en lo que nos viene ahora, que son 180 minutos muy intensos. Mirar más allá es perder tiempo y energía. Valoramos mucho de dónde venimos y recuerdo que este equipo no había estado ni un día en playoff desde que bajó de Primera. El trabajo de los chicos es extraordinario y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar».