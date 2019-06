Vicente Moreno: «Jugar ante el Extremadura con la promoción asegurada es un alivio»

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha afirmado este jueves que es «un alivio» enfrentarse al Extremadura en la última jornada de la Liga 1,2,3 con «la promoción asegurada».

El Mallorca es quinto con 68 puntos y puede mejorar su posición, si gana en Almendralejo, hasta la tercera y cuarta plaza dependiendo de los resultados del Málaga y Albacete.

«Hay que valorarlo y mucho, si echamos la vista atrás recuerdo ese primer día en esta sala, uno palpaba lo que había pasado», dijo Moreno en alusión a su llegada a la isla con el equipo descendido a Segunda B.

Un año después las sensaciones en el equipo balear son óptimas, pero se debe rematar la temporada ganando al Extremadura, señala el técnico mallorquinista.

«Hay que intentar hacer un buen partido, competir porque se puede mejorar la clasificación, aunque sabemos que es complicado, o mantenerla pero estamos mirando de reojo lo que nos viene la semana que viene», precisó.

Moreno ha insistido en que el último partido hay que cuidar «todos los detalles» con el objetivo de afrontar los playoffs de la mejor manera posible.

«Nada garantiza nada», respondió a la pregunta de qué rival prefiere para jugar la promoción.

«Si me das a elegir prefiero más tener unos días para gestionar las molestias de los jugadores, así como los que están apercibidos; no olvidemos que jugamos ante un rival que lo está ganando todo y no será fácil puntuar», indicó Vicente Moreno.