Vicente Moreno: «Es un partido para darlo todo»

El entrenador del Real Mallorca, Vicente Moreno, pasó revista al decisivo duelo de este domingo (20 horas) en Son Moix frente a un Granada que tiene la oportunidad de sellar en la Isla su regreso a Primera. De la misma manera que los locales certificar su presencia en el playoff de ascenso. Para Moreno, el duelo tiene «la misma importancia que todos los partidos de esta temporada», recordando, en vistas a la fase de ascenso, que «hemos tenido la opción el lunes y la tendremos el domingo de clasificarnos. No se le puede dar más importancia que a los demás, y así debemos afrontarlo. Entiendo que para la gente sí es especial, tras tanto tiempo sufriendo. Por ellos espero que disfruten y lo pasen bien, y que el resultado sea favorable», aseguraba en sala de prensa el preparador.

Moreno incide en que, a estas alturas de la temporada y dada la entidad del Granada, el partido es uno de esos que se presentan «para ofrecer nuestra mejor versión y darlo todo».

Sobre el duro revés en Riazor, con derrota en el descuento y de penalti frente al Deportivo, reconoce el entrenador mallorquinista que lo pasaron «mal en esas primeras horas, fue un palo, más cuando crees que mereces más premio del que tuvistes. Pero enseguida nos centramos en el siguiente partido, en corregir lo que sea necesario y preparar el partido ante un rival que se juega el ascenso directo, entre otras cosas por ser el segundo mejor visitante. Nosotros también somos fuertes en casa y hay que estar preparados para todo», asevera, a la vez que deja claro que no piensa «en hipótesis negativas, y si se dan, ya lo afrontaremos. Sabemos que es difícil el Granada, pero pienso en positivo. Ganando, todo lo que vendrá será positivo. Sino, tendremos que mirar a otros lados y no es nuestro estilo. Nosotros salimos a ganar, a estar por encima del rival», explicó.

Del oponente, no esconde Moreno, y la tabla clasificatoria refleja que «es un gran equipo, que ha hecho un temporadón, pero vamos a intentar minimizar sus virtudes y a explotar las nuestras, que es importante».

Caliente todavía el recuerdo de Coruña, recalca el técnico que «si volviéramos a jugar el partido del otro día con las mismas circunstancias, lo ganaríamos. El fútbol fue cruel con nosotros, pues nosotros buscamos la victoria. Y eso se vio en el terreno de juego. Todos teníamos la sensación de que estaba más cerca la victoria que el empate, pero perdimos… Hicimos el partido que debíamos, intentando ganarlo. De merecimientos no se vive, pero la sensación y los datos objetivos dicen que pudimos ganarlo».

Aridai es la gran duda que mantiene Moreno, aunque como es costumbre, no da pistas. «Tiene molestias, pero vamos a ver cómo evoluciona. Tenemos tiempo para decidir, pues a estas alturas el trabajo está ya en la mochila. Hacer o no un entrenamiento no es un problema, lo importante es que estén a punto por si les requieres en el partido», prosigue.

Espera que la afición responda a la cita, y cuestionado sobre la apertura de Sol Alta, pasa de largo y prefiere centrarse en el calor de la grada. «Lo que tenemos en mano es razón de peso para que haya un buen ambiente. Estamos encantados con la gente que viene, empujan mucho, pero sí es verdad que en un campo tan grande, meter más gente siempre nos va a ayudar», añade Moreno, quien preguntado por la presencia de la cúpula y la posible relación con la negociación de su futuro y su continuidad, vuelve a centrarse en el día a día y sus metas más próximas. «Los clubes siempre están en movimiento. Es su obligación, pues al día siguiente de acabar la competición ya tienes que pensar en la presente. Yo estoy centrado en acabar lo mejor posible la competición y lo demás me preocupa poco. El club sería el que tendría que hablar, lo desconozco», admitió.

Ahí vuelve a insistir en el valor de los puntos en juego este domingo frente al Granada. Para él y para el grupo. «Nosotros nos jugamos mucho. Queremos ganar el partido, certificar la posibilidad de estar ahí, que la Liga no acabe. Queremos darle más continuidad, disfrutar de estos jugadores, de este ambiente… Hay que intentar alargarlo, pues no siempre tienes la suerte de tener esta ocasión», dijo en referencia a disputar el playoff de ascenso a Primera.

«La competición te da y pone objetivos. En nuestro caso para clasificarnos para el playoff. Pero para pensar en una cosa, debes alcanzar otra. Por eso, ahora mismo me preocupa alcanzar esa posibilidad, y después pensaremos en otra cosa», admite Moreno sobre el planteamiento a seguir, a la vez que evita hablar de números y puntuación, ante precedentes como los de su etapa en el Nàstic. «Para conseguir una permanencia, jugar un playoff o ascender hablamos de unos números, que se han ido para arriba esta temporada. Pero no me preocupa», asegura.

Y ante un fin de semana en el que el Real Mallorca se juega mucho, pero también otros exponentes del fútbol y del polideportivo isleño, Vicente Moreno lanza un mensaje de apoyo colectivo y deja ver que la buena salud del fútbol balear y del resto de modalidades es una buena señal. «A todos les deseo lo mejor. A la mayoría les conozco, por ejemplo en el caso del Baleares tengo conocidos a los que tengo aprecio como Marcos (Jiménez de la Espada) y a mis amigos les deseo siempre lo mejor. ¿Si es positivo o no? No lo sé, pero entiendo que para el fútbol balear cuanto más equipos tenga arriba, en Segunda o en Primera, mejor. En cuanto al fútbol sala, tengo buena relación con Antonio Vadillo y le admiro., A ver si puede conseguir la Liga, me alegro mucho de que le salga bien, pero igual para todos los que se juegan algo. No es fácil estar ahí, sé del trabajo que hay detrás y ojalá puedan conseguir sus objetivos», concluyó el entrenador mallorquinista.