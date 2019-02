¿Qué opina Molango sobre las cuentas del Real Mallorca?

Maheta Molango, consejero delegado del Real Mallorca, defendió las cuentas del club, pese a que estas arrastran unas pérdidas superiores a los cuatro millones de euros y un gasto de 2,4 millones en sueldos para ejecutivos y personal no deportivo.

En este sentido el CEO del club dijo que hay que poner las cosas «en contexto» y recordó que «nos encontramos un club que perdía ocho millones de euros, el primer año lo bajamos de 8 millones a 4,2 y el año siguiente lo bajamos a 4,1 y al final yo creo que estando en Segunda B, con 6 millones menos de televisión, pierdes un poco menos del año anterior. Cuando llegamos al Mallorca los dueños sabían donde venían, sabían que era un club con una deuda histórica de las más altas de España, con un concurso que daba miedo y al final es cuestión de tiempo, hay que ir poco a poco, tratanto de bajar estas pérdidas y el camino es el que hemos emprendido», manifestó Molango.

Respecto a los elevados gastos en personal no deportivo, Molango también defendió la gestión del club. «Los sueldos es un tema que hay que preguntar al consejo de administración y no a mí. Nosotros fijamos una política, la presentamos al consejo y es este órgano el que aprueba los sueldos de la gente y diría además que en la parte operativa hay dos maneras de llevarlo, de una parte con pesonal propio o externalizarlo. Si hacemos un análisis más global y veis la parte del servicio exterior de los clubes y los gastos no deportivos, no estamos peor que otros clubes, al final es como uno las quiera interpreta y al final estamos en línea de lo que queremos conseguir y poco a poco vamos avanzando».

También Molango se refiririó al 'caso Raíllo' a la fuga de jóvenes talentos de la cantera y al objetivo para la próxima temporada. De la misma forma hizo referencia al futuro del director deportivo, Javi Recio y del entrenador, Vicente Moreno. Escucha aquí sus declaraciones.