Un partido para seguir creciendo

El Real Mallorca juega este domingo (12:00 horas) contra el Alcorcón en Son Moix. Es un partido perfecto para seguir creciendo, para continuar haciendo de Son Moix un fortín casi infranqueable y para dar mayor solidez a la idea de que este equipo, a poco que continúe como hasta ahora, puede invitar a soñar a toda la afición. El nuevo proyecto se expondrá ante un rival de peso en esta Segunda División porque más allá de la racha del Alcorcón (un triunfo de los últimos ocho partidos) lo cierto es que este curso se ha mostrado como un equipo con capacidad de ofrecer buen fútbol y de amarrar buenos resultados. Vicente Moreno alertó de su potencial, que ha aumentado en este mercado de invierno con la llegada de Sandaza y Boateng, aunque no está en lista. Pero el Mallorca no se ha quedado corto y con Ante Budimir, Leo Suárez y Nikola Stojiljkovic, el equipo de Moreno también ha dado un salto de calidad. A partir de ahí resta por comprobar cómo va a manejarse el entrenador y hasta qué punto los recién llegados van a mediatizar la fiel idea de juego que hasta ahora ha mantenido el técnico valenciano. Traer a tantos atacantes para solo jugar con un punta no parece una razonable política deportiva y el propio técnico no escondió en su última comparecencia ante los medios que el sistema puede cambiar y que en este sentido él se mostrará «flexible». Porque pese a la marcha Carlos Castro, la zona atacante del Mallorca sigue presentando un elevado número de candidatos a sumar minutos. A los tres mencionados anteriormente hay que sumar hombres como Abdón, Stoichkov, Alex López y los hombres de banda como por ejemplo Valcarce, Aridai e incluso el propio Dani Rodríguez, aunque habitualmente suele tomar más el control de la media punta

Con vistas al encuentro de esta mañana hay todavía un buen puñado de incógnitas por resolver y lo que parece más seguro es que de nuevo Ante Budimir podrá tener minutos. Nikola ha mejorado su nivel de entrenamiento durante esta última semana y no es descartable que dependiendo de cómo vaya el partido también pueda tener espacio en el equipo y queda la duda de saber qué hará el técnico con Leo Suárez, si jugará de inicio o no. Físicamente está para salir de arranque. En la zona ancha no estará Salva Sevilla, sancionado, mientras que se espera contar con Pedraza. Lo más complicado es hacer de Salva Sevilla porque no hay otro y todo hace idicar que este rol le tocará desempeñarlo a Dani Rodríguez.

Se hace necesario ganar en casa porque fuera de Son Moix el equipo no suele sumar muchos puntos, gana muy poco y futbolísticamente sus prestaciones descienden, de ahí que sea fundamental amarrar los puntos en Palma y tener una buena segunda vuelta en Son Moix

Como bien anotó Vicente Moreno, este mercado de invierno ha servido principalmente para que los equipos que ya de por sí tenían un buen potencial, este se vea aumentado tras la ventana de fichajes y los equipos que exhibían un perfil en agosto, ahora muestran garras más afiladas. Hoy es un buen test, un examen perfecto para dar un nuevo golpe sobre la mesa y para mirar al futuro con licencia para soñar.