Tensión entre el Real Mallorca y Raíllo

El último día de mercado no ha estado exento de movimiento en las oficinas del Real Mallorca, donde se han vivivo momentos de tensión ante la posible salida de Antonio Raíllo. La negativa de la SAD balear a negociar con un club inglés que pretendía sus servicios ha provocado la reacción del central cordobés en las redes sociales.

Raíllo ha solicitado a los responsables de la entidad balear que aceptaran la propuesta cercana a los dos millones de euros que ha traslado un club británico de la segunda división, pero se ha encontrado con un no rotundo. El Real Mallorca remitía a los interesados en abonar la claúsula de rescisión, que es de cuatro millones de euros, y la negociación no ha llegado a buen puerto.

Ante esta situación el defensa ha utilizado su cuenta en Instagram para dejar el siguiente mensaje: «Hay oportunidades que nos son arrebatadas!! lo que no controlamos que no nos quite la felicidad!! #siemprehappy #aporlasiguiente»

Antonio Raíllo es una pieza fundamental en la pizarra de Vicente Moreno. No en vano es indiscutible siempre que está a disposición del técnico desde la temporada pasada y el Real Mallorca no quería dejar escapar a un titular sin apenas margen para reaccionar.