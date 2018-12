Vicente Moreno recuerda que el Mallorca no tirará la Copa

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha recordado este martes que el equipo bermellón no renuncia a seguir adelante en la Copa del Rey a pesar del resultado adverso que logró en el partido de ida de su eliminatoria de dieciseisavos de final contra el Real Valladolid, en el que perdió por la mínima (1-2).

"Claro que se puede pasar", afirma el técnico valenciano. "Tampoco tenemos que ponernos una venda en los ojos, porque la eliminatoria está difícil y para poder pasar tienes que tener una diferencia de dos goles o igualar el resultado de Son Moix. Pero no tenemos que pensar en eso. Lo que tenemos en mente es hacer un buen partido, ganar y a, partir de ahí, ya veremos. Lo afrontaremos como cualquier otro partido de liga y como si fuéramos a sumar tres puntos", explica Moreno.

El Mallorca visita este miércoles (21:30 horas) el estadio José Zorrilla para medirse a un Valladolid que quiere hacer valer su ventaja. En cualquier caso, la remontada ante un rival de Primera supone un reto para la plantilla rojinegra. "Tengo la impresión de que los jugadores están motivados y a mí también me ilusiona ir a jugar a Valladolid, que no deja de ser un equipo de Primera. Hacer un buen partido y ganar ante un adversario así siempre tiene una repercusión importante y con esa idea vamos", destaca Vicente Moreno.

El entrenador del Mallorca ha confirmado que en Valladolid "ya se incorporará gente que en las últimas semanas no estaba" y no cree que esta segunda parte de la eliminatoria sorprenda a su equipo en mal momento del calendario: "Eso no se elige. El calendario es el que es y está organizado así desde el principio. Si ganas siempre es un buen momento. Y si no, te hará centrarte en otras cosas y no le habrás sacado demasiado rendimiento. Vamos a tener la ilusión de pasar para que nos merezca la pena haber disputado la eliminatoria".