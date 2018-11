El Real Mallorca, pendiente de Salva Sevilla

Es el mejor asistente (5), el mejor recuperador (118) y el segundo que más pases da (813) de toda la categoría. Pero, sobre todo, es el líder del Mallorca. Salva Sevilla es una pieza fundamental en el esquema de Vicente Moreno, un futbolista imprescindible y con una ascensión sobre los compañeros extraordinaria.

La plantilla del Real Mallorca reanuda este miércoles los entrenamientos y habrá que ver si el centrocampista almeriense pisa el césped vestido de corto. En ese caso, estaría a disposición del técnico masanasero de cara al compromiso del próximo domingo, a las 12.00 horas, en Son Moix frente al Numancia.

Si Sevilla no participa en la sesión preparatoria, su presencia ante los sorianos será una incógnita. En el club se muestran optimistas, si bien todo dependerá de si ha bajado la inflamación. El centrocampista no tiene sustituto natural. Al margen de Baba, una de las opciones que podría barajar en el caso de que no se recupere, sería incrustar al gallego Dani Rodríguez al lado de Marc Pedraza, retrasar a Álex López o apostar por Stoichkov.