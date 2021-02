Un tirón vuelve a interrumpir la rueda de prensa de Rafael Nadal

Un tirón ha vuelto a interrumpir una rueda de prensa de Rafael Nadal, que se ha visto obligado a interrumpir su comparecencia ante los medios tras la derrota ante el griego Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final del Abierto de Australia. El episodio vivido en Melbourne ha rememorado el que el número dos del tenis mundial en el US Open de 2011 que se convirtió en viral.

Mientras ofrecía explicaciones sobre el encuentro que le ha enfrentado a Tsitsipas en el primer grande de la temporada, un repentino calambre en la pierna ha hecho que Nadal se levantara y abandonar la sala de prensa. Al volver a sentarse ante los micrófonos ha bromeado sobre la situación: «Me han preguntado si estaba bien preparado y se ha demostrado que no. Físicamente me ha faltado un poco más de preparación, desgraciadamente».

El mallorquín ha explicado el motivo por el que ha decidido interrumpir sus declaraciones, precisamente para no ser de nuevo protagonista en las redes como lo fue en el US Open de 2011. «He sufrido un tirón y después de tantos memes que hubo con lo de Nueva York, he decidido salir pitando. Me ha dolido bastante más, pero supongo que habré evitado algo», ha dicho con humor.

Nadal sufrió un problema muscular durante una rueda de prensa en el US Open de 2011. En aquella ocasión las imágenes del mallorquín retorciéndose de dolor fueron captadar por las cámaras y la situación fue objeto de multitud de bromas en las redes sociales.

Sobre su partido ante Tsitsipas, no puso excusas. «Él ha jugado mucho peor en los dos primeros, eso es una realidad. Luego él ha jugado muy bien después de esos dos errores”, añadió. «Estaba bien de la espalda. Al menos me voy mentalmente sano después de todo lo que hemos pasado con esos problemas de espalda», dijo tras despedirse de su lucha por el que hubiera sido su título Grand Slam número 21.