Mery Perelló aclara la polémica sobre su nombre

Mery Perelló, mujer de Rafa Nadal y presidenta de su Fundación, ha aclarado la polémica sobre su nombre en una entrevista en Vanity Fair. «Tengo muchos nombres, ¡ja, ja, ja! Me llamo María Francisca, pero la gente de mi entorno me dice Mery. La primera vez que se refirieron a mí como Xisca fue en la prensa. Nadie me llama así y es con el que me siento menos identificada», ha asegurado.

En la entrevista también ha hablado sobre su compromiso con su trabajo y sobre su día a día como pareja del tenista mallorquín. «Somos una fundación dirigida por personas del entorno más próximo y de la máxima confianza de Rafa, y tenemos la responsabilidad de garantizar que la fundación cumpla la misión para la que se creó: atender la falta de igualdad de oportunidades a través de nuestros proyectos, en España y la India. Para ello, utilizamos la práctica deportiva como herramienta para transmitir valores y aprendizajes. ¡Qué gran poder tiene el deporte!», ha explicado.

Preguntada por si le gustaría tener otro oficio, Perelló ha contado que estudió Administración y Dirección de Empresas, y ha asegurado que «en cierta manera es lo que hago, aunque no de una empresa, sino de una fundación. ¡Aún mejor!».

Por último, la mujer de Nadal ha confesado que siempre «me ha gustado jugar a tenis, aunque no se me da especialmente bien». «Eso sí, me divierto mucho cuando juego», ha añadido.