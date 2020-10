El Rafa Nadal más cercano dentro y fuera de la pista aparece en 'La Resistencia'

Un Rafael Nadal de lo más cercano se dejó caer este pasado martes por La Resistencia, aunque esta vez la entrevista no fue en el plató de Movistar +, sino en la academia que el 13 veces ganador de Roland Garros posee en Manacor, su casa.

El espacio de David Broncano mostró a un Nadal muy personal, que habló mucho de su profesión, por ejemplo sobre su estado actual de forma quince años después de su irrupción en la cúspide del tenis mundial. También del comentado bolazo de Novak Djokovic en Nueva York, o la aportación de alguien como Gerard Piqué al negocio del tenis.

De hecho el arranque de la entrevista se produjo, como no podía ser de otra forma visto el escenario, con un par de raquetas en las manos. «Estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo golpes que no he visto nunca», dijo el mallorquín, quien reprendió al humorista cuando este lanzó su raqueta enfadado al final del partidito: «qué actitud más deplorable», puntilló Nadal.

Así, Broncano tuvo el honor de compartir con el campeón algunos golpes sobre una de las pistas de la Rafa Nadal Academy, instantes tenísticos que dejaron en el aire grandes momentos, y algún detalle de calidad por parte de aquel al que no se le presumían.

En la segunda parte de la entrevista, Nadal repasa su relación con las otras grandes estrellas de su deporte, como Roger Federer, y el trabajo que ha hecho Piqué para revolucionar el calendario. «Es una auténtica pasada», destaca el manacorí, sobre la capacidad de generar acuerdo del catalán en esta materia.

El tenista repasa cómo se siente tras haber conquistado la pista parisina por decimotercera vez en su carrera, y explica cómo afronta el desgaste lógico de su actividad: «hay épocas mejores y épocas peores, y al final son muchos años». «Los años pasan para todos, para Roger, para Novak, para mí», explica.