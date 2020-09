Nadal regresa a la acción 199 días después

El Foro Itálico asiste este miércoles (no antes de las 19:00/#Vamos) al regreso a la competición de Rafael Nadal 199 días después de su último encuentro oficial. El mallorquín, que optó por no disputar la gira estadounidense para centrarse en la preparación de los torneos de tierra batida, inicia su andadura en el Masters 1.000 de Roma con un estreno exigente ante Pablo Carreño, reciente semifinalista del US Open.

Tras conquistar el torneo de Acapulco el pasado 1 de marzo, el zurdo de Manacor retoma la actividad en un escenario que le ha visto coronarse en nueve ocasiones. El balear buscará su décimo trofeo en la capital italiana, donde defiende el título conquistado el pasado curso y que se convierte en la única antesala posible a la disputa de Roland Garros, que comenzará a disputarse el 27 de septiembre y es su gran objetivo de este atípico 2020.

Nadal ha preparado a conciencia su regreso a la tierra batida tras descartar su presencia sobre el cemento neoyorquino que albergó las dos primeras grandes citas de la temporada. El propio tenista mallorquín, que optó por la salud y dio prioridad a las citas sobre arcilla, advierte que se trata de una ligera desventaja no disponer del ritmo competitivo que han acumulado los jugadores que disputaron el US Open.

Precisamente de las semifinales de Flushing Meadows llega su primer adversario en el Masters 1.000 de Roma, Pablo Carreño, que ha tratado de acelerar su adaptación a la superficie roja disputando al mismo tiempo el cuadro de dobles. El manacorí y el asturiano se han visto las caras en cinco ocasiones y el primero siempre acabaó levantando los brazos. Su último encuentro fue en el Abierto de Australia de principios de año con una contundente victoria (6-1, 62 y 6-4) del mallorquín, que se ha impuesto por la vía rápida en las tres ocasiones que se han topado sobre tierra batida.

«Ahora me siento bien, tal vez un poco por debajo de la normalidad porque hace tiempo que no juego», apuntó sobre su nivel antes de irrumpie en el torneo. Para estar al cien por cien hay que jugar. Será duro contra Carreño Busta pero también será una buena prueba», comentó sobre su duelo con el asturiano.

Nombres ilustres invaden el presumible recorrido del número dos del mundo. Nadal, si supera a Carreño, tiene a la vista al canadiense Milos Raonic en octavos y al argentino Diego Schwartzman en cuartos. El griego Stefanos Tsitsipas, tercer favorito, sería su rival en semifinales. Al número uno del mundo, Novak Djokovic, evidentemente, solo le encontraría en la final.