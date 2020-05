Se anuncia «la retirada de Nadal»… y cunde el pánico

«Se anuncia la retirada de Nadal». Con estas palabras en un tuit de un periodista freelance que trabaja para The New York Times se ha desatado el pánico en las redes sociales. ¿Se retiraba el tenista manacorí Rafa Nadal? No. Y es que, más allá de estas primeras palabras, hay que leer el resto de la publicación de Ben Rothenberg para saber que se trata de un caballo, de nombre Nadal, y uno de los grandes favoritos para el Derby de Kentucky.

Sin embargo, las redes sociales convirtieron en trending topic este viernes la retirada de Nadal ante el susto que supuso para algunos pensar que se trataba del doce veces campeón de Roland Garros.