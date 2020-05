Toni Nadal defiende a su sobrino: «Esa gente no sabe ni qué significa facha»

Toni Nadal ha salido a la defensa de su sobrino Rafa Nadal después de que haya sido criticado por dar su opinión sobre la gestión de la crisis del coronavirus en España.

«No entiendo que una persona que paga sus impuestos no pueda expresar su opinión, faltaría más, no lo concibo. Me parece lógico que todo el mundo tenga los mismos derechos y no que por llamarse Rafa Nadal no pueda opinar», ha dicho en la Ser.

El tío del tenista también ha querido dar su opinión sobre todas aquellas personas que vierten insultos en las redes sociales. «Siempre hay gente dispuesta a decir cualquier barbaridad. La gente no sabe ni qué significa facha. Si la gente se cultivara un poco. Cada cual que opine lo que quiera. Después, oye, mejor si se leen algún libro y ven qué es un facha y qué no lo es. Es muy fácil poner adjetivos a la gente. Cuando te expresas hay que tener algún conocimiento de las cosas. A cualquier ciudadano le gusta comentar lo que pasa en su país, faltaría más», ha asegurado.

Toni Nadal también ha aprovechado la entrevista para dar su opinión personal sobre la gestión de la crisis sanitaria. «Yo creo que se han hecho cosas mal, faltaría más. ¿Qué la situación no era fácil? También lo tengo muy claro, no ha sido fácil en ningún sitio. Es evidente que la manifestación aquella causó problemas, que debido a aquella manifestación tuvieron que dar el visto bueno también a que jugara el Valencia o al mitin de Vox, me parece que es evidente. Es una evidencia, no hace falta ser ningún lince para saber que alguna equivocación se hizo», ha lamentado.