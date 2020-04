Rafa Nadal anima con una videollamada a un enfermo de coronavirus

Un paciente ingresado por coronavirus en Valencia ha tenido la oportunidad de realizar una viodeollamada con Rafa Nadal. El tenista ha destacado la buena disposición del paciente, que se encuentra en el Hospital de Sagunto, y le ha mandado «ánimos para que tenga una pronta recuperación».

En el vídeo compartido por el centro sanitario Nadal dice al paciente que no se dará cuenta y ya estará corriendo otra vez 20 kilómetros al día «con la disciplina y el trabajo diario que estás haciendo». Además, el mallorquín ha querido alabar la «actitud tan fantástica» del paciente.

Nadal encabeza junto a Pau Gasol una iniciativa con la Cruz Roja para recaudar fondos para ayudar a paliar los efectos de la crisis del coronavirus. El internacional español de baloncesto anunció que la recaudación supera ya los siete millones de euros. «Lo llevo mejor ahora que hace tres semanas, aunque llevamos más tiempo confinados y la situación es la que es, pero al menos los seres humanos nos adaptamos a lo que hay», indicó Nadal.

El tenista también ha valorado el complicado momento que atraviesa la sociedad por culpa de la pandemia, una grave situación que le hace no pensar en tenis, al tiempo que confiesa que ve una «situación complicada» para un deporte tan global «hasta que no haya una cura».

«El tema no es jugar a puerta cerrada o no. El tema es lo que conlleva la organización de cualquier evento en tenis. Hasta que no haya una cura la situación va a ser complicada y en este sentido en el tenis tenemos que tener responsabilidad. Es un deporte tan global que se me antoja difícil que pueda haber un torneo oficial a corto y medio plazo», indicó en un programa radiofónico.