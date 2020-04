El presidente de la ATP ve «muy posible» que el tenis no se reanude hasta 2021

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP desde el pasado enero, consideró que ahora «nadie puede excluir» el aplazamiento de los torneos hasta 2021 a causa de la pandemia del coronavirus, aunque mostró su deseo de organizar «al menos» tres Grand Slam y las Finales de Londres.

«Nadie sabe cuándo volveremos por lo que no tiene sentido hablar de agosto o septiembre ahora. No tiene sentido golpearse la cabeza contra la pared por algo que podría no suceder. Es muy posible que el tenis no se reanude hasta el próximo año», expresó a través de una videollamada con los periodistas italianos y en unas declaraciones recogidas por Ubitennis.

«Estamos hablando de fechas hipotéticas. Además ahora también el Abierto de Estados Unidos se está planteando aplazar el torneo. Todo depende del virus. Nadie puede excluir el aplazamiento del tenis hasta enero de 2021, que volvamos a jugar con el Abierto de Australia», agregó.

Gaudenzi, que en su carrera de tenista ganó tres torneos ATP (Casablanca 1998 y Acapulco y St Poelten 2001), todos en tierra batida, consideró fundamental que haya reglas «más estrictas» para que todos los torneos puedan coexistir. «Lo de Roland Garros (aplazado por sus organizadores a finales de septiembre) demuestra que es necesario tener más reglas para coexistir en el calendario. Los cuatro ‘Grandes’ tienen reglas distintas para los desempates del quinto set. Los derechos televisivos se venden de forma separada. Esto no puede ser», afirmó.

«Roland Garros, en el pánico por las declaraciones del presidente (Emmanuel) Macron sobre el estado de guerra, colocó su bandera francesa en septiembre. Allí nacieron los altercados. Nadie puede permitirse ser prepotente», prosiguió.

A la espera de ver la evolución de la pandemia, Gaudenzi señaló que su voluntad es dar prioridad a los Grand Slam y a las Finales ATP de Londres. Estas últimas son las únicas que no pueden ser aplazadas. O se disputan en las fechas previstas o se anularán.

«No habrá ‘off season’. Los jugadores ya han estado parados lo suficiente y están todos de acuerdo. Jugaremos más torneos posible en las semanas que quedan hasta diciembre, para preservar los puntos y los premios», dijo Gaudenzi.



Otro de los escenarios en los que trabaja la ATP contempla recuperar la temporada de tierra batida en lo que sería una buena noticia para Rafael Nadal teniendo cuando los excelentes resultados que ha cosechado a lo largo de la historia sobre la superficie roja, aunque a expensas de la pandemia sólo se trata de una hipótesis. «Estamos trabajando en la opción de cuatro semanas de tierra después del US Open. El mejor escenario posible sería jugar la gira norteamericana en verano, luego tierra, después la gira asiática y después las Finales ATP. Si eso pasa habríamos salvado el 80 por ciento del calendario exceptuando la hierba. De momento, la idea es volver el 13 de julio», concluyó.