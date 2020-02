Nadal y Federer logran el récord mundial de asistencia a un partido de tenis

Roger Federer y Rafael Nadal han establecido el récord del partido de tenis con más público de la historia ante 51.954 personas en un estadio de Ciudad del Cabo con fines solidarios. El suizo se ha impuesto al mallorquín en el partido de exhibición que han disputado por 6-4, 3-6 y 6-3 tras protagonizar un singular partido de dobles.

Las dos estrellas llegaron este jueves a Cape Town Stadium (uno de los recintos del Mundial de Fútbol de 2010) para disputar «The Match in Africa», un torneo con el que la Fundación Roger Federer planea recaudar más de un millón de dólares para sus proyectos educativos en el sur de África.

El evento agotó todas las entradas a los pocos minutos de salir a la venta, en septiembre del año pasado, y se está viviendo como una fiesta en Ciudad del Cabo. Este es el primer cara a cara que estos dos históricos rivales disputan en África subsahariana, por lo que supone una oportunidad única para miles de personas de ver a sus ídolos.

Pero el público no sólo han visto en acción a los actuales número dos (Nadal) y tres (Federer) del mundo, sino que, además, han tenido la oportunidad de disfrutar de un dobles muy especial en el que el suizo ha estado acompañado por el empresario Bill Gates y en el que el mallorquín ha formado pareja con el cómico sudafricano Trevor Noah.

Just @RafaelNadal and @rogerfederer going at it from the net at the #MatchInAfrica while @BillGates and @Trevornoah along with the entire stadium enjoy the view 🤣🎾



