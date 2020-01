La broma de Rafa Nadal sobre su boda que provoca las risas del público del Abierto de Australia

Rafa Nadal ha empezado con buen pie el Abierto de Australia. Tras un un buen debut en el que se impuso en tres sets al boliviano Dellien, logró arrancar las risas del público durante la entrevista en la pista.

A world No. 1 ranking, two Slam titles and Davis Cup.



None of those took the top spot in 2019 for @RafaelNadal? 🤔#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/duGkeYK0xu