Nadal: «Estoy preparando mi juego más que el partido ante Dellien»

El mallorquín y primer clasificado del tenis mundial Rafael Nadal (1) explicó en la rueda de prensa oficial previa al Abierto de Australia 2020 que está preparando su juego más que el partido en concreto de primera ronda que le enfrentará este martes ante el boliviano Hugo Dellien.

«Estoy siguiendo el proceso para llegar en el mejor estado de forma al martes, ya cuando llegue el día del partido analizaremos al rival. Tengo que encontrar mis sensaciones, al rival lo conocemos y sabemos que todas las primeras rondas en este tipo de torneo son complicadas», agregó el tenista balear, quien resultó finalista en la edición pasada tras caer frente a Novak Djokovic (2) 6-3, 6-2 y 6-3.

El tenista de Manacor también argumentó que no se siente con un peso más de la cuenta a la hora de dar un paso al frente y defender a los jugadores que han denunciado la calidad del aire durante la jornada del martes en la fase previa.

«Esta persona que hizo la crítica rectificó y creo que la rectificación ha sido adecuada. Yo lo único que puedo hacer como jugador destacado es preguntar la situación y, en ese sentido, mi trabajo ya lo hice», comentó el balear respecto a la crítica esgrimida por el canadiense Brayden Schnur.

El número uno mundial afirmó que se ha entrenado estos días de forma satisfactoria del mismo modo que los jugadores de la fase clasificatoria han estado compitiendo. «Lo que no tenemos que hacer es echarle la culpa de todo lo que pase esta semana al humo. En el tenis a veces las condiciones son extremas y retiradas de torneo hay todas las semanas. Sabemos que en Australia hace mucho calor, a mi me dio un golpe de calor en Sídney la semana pasada en el partido frente a Goffin del cual me pude recuperar», sentenció.