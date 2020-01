Rafa Nadal quiere ser padre de familia numerosa

El tenista Rafa Nadal ha hablado largo y tendido con la cadena de televisión de Estados Unidos CBS sobre su vida personal.

Tras su boda con Maria Francisca Perelló en Mallorca el pasado 19 de octubre, el número 1 del tenis mundial continúa cosechando éxitos y no parece que su cambio de estado civil esté afectando a su carrera profesional, a pesar del encontronazo con un periodista italiano que le insinuó el tema en fechas recientes.

La entrevista se realizó el pasado mes de diciembre y fue realizada por Jon Wertheim, del programa 60 minutos.

Sobre la pedida de mano a su novia durante quince años, el tenista reconoció que fue de lo más normal, en el marco de una conversación cotidiana. «Después de 15 años, no necesitas hablar mucho. Solo '¿qué tenemos que hacer?', explicó el tenista, a lo que ella respondió: '¿sí o no?' y 'Bueno, aquí estamos'», explicó en la entrevista.

La sorpresa vino cuando al ser preguntado por su futuro como padre, reconoció que esperaba no ser tan 'mayor' para ello -Rafa Nadal tiene 33 años y Maria Francisca, 31- y confesó que le gustaría por lo menos tener tres.

La Academia Rafa Nadal también salió a relucir en la charla. El deportista mallorquín reconoció que su amor por Mallorca hizo que se instalara en la isla. «Para mí, regresar a Mallorca significa volver a una vida normal. La vida normal me hace feliz. No soy solo Rafa Nadal, el tenista. Me convierto en Rafa Nadal el ser humano, otra vez», reconoció.

A lo largo de la entrevista, el tenista recorre el terreno de su nueva residencia en Porto Cristo, explicando las bondades del lugar y las facilidades con que cuenta para salir a navegar en su barco. La única pega, puntualiza sonriendo, es que en un lugar cercano jóvenes bañistas acuden tirarse al mar desde las rocas y entran en su propiedad.