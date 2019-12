«Nadal: «La Academia no es un pelotazo urbanístico y está muy lejos de serlo»»

Rafael Nadal ha iniciado la pretemporada de cara al curso 2020 con la victoria en el torneo de Abu Dabi tras un 2019 que considera «increíble» y que sitúa entre las «temporadas más especiales» de su carrera. El número uno del mundo ha atendido a Última Hora en la Rafa Nadal Academy by Movistar en Manacor para analizar la temporada y valorar el futuro inmediato, en el que mantiene su deseo de «ser feliz» haciendo lo que hace. También repasó la actualidad extradeportiva en la que su Academia ha sido protagonista recibiendo fuertes críticas por parte del alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

Sobre el número uno Nadal dijo: «Hace tiempo que lo soy y volver a serlo a estas alturas es algo increíble y que no podía imaginar, el gran objetivo es ser feliz haciendo lo que hago. No fui a China cuando tenía la posiblidad, no coincidía con la época de la boda y lo tentía preparado porque era una opción, pero entendimos que lo que necesitaba era otra cosa, ir a China me hubiera casi asegurado el número uno y asumí el riesgo para llegar preparado, ilusion sí, siempre, pero hay que poner en la balanza las prioridades».

Sobre la situación vivida a nivel extradeportivo y sobre la polémica creada con su Academia como protagonista y tras la críticas del alcalde de Manacor, Nadal fue muy claro: «Personalmente, que es lo que me sabe más mal, es que esto es una polémica para mí injustificada que se provoca alrededor de la Academia. Me sabe mal que se quiera transmitir que es un pelotazo urbanístico cuando está muy lejos de serlo. Lo que no se puede hacer es confundir a la gente, hemos cumplido la ley a rajatabla», manifestó el tenista.

«Esto es una gran instalación en la que se ha llevado a cabo una gran inversión, está hecha en Manacor, no en una gran ciudad donde puedes aspirar a que venga mucha más gente, no es así, está hecho en mi pueblo. Toda la vida he vivido en Manacor y sé lo que me transmite la gente de aquí y tengo mucho respeto por todas las opiniones y repito que es una inversión de gran riesgo y con mucho trabajo intentamos que sea sostenible. Hay 300 personas que trabajan aquí todo el año y mi ilusión en todo momento es que la Academia esté aquí y es una gran satisfacción pasear por Manacor y que mucha gente me diga que está orgullosa del centro y que le gusta mucho venir aquí», añadió Rafael Nadal.

«Como he dicho respeto al cien por cien que al alcalde no le guste este proyecto, pero porque a él no le guste no se pueden decir según qué cosas. Yo siempre he aceptado las críticas y las alabanzas y vivirlas con naturalidad, soy una persona pública y la gente opina y yo siempre hago las cosas con buena intención. Cuando el alcalde dice que no he pagado el IBI de la Academia, o la tasa de residuos, que vivo al margen del municipio, que ser de Manacor se practica y no se verbaliza...cosas que dice el alcalde de mi pueblo y una persona que ostenta este cargo no tiene que ir señalando y decir cosas que no son verdad», afirmó el tenista.

En el vídeo de la entrevista, Nadal hace hincapié especialmente a lo que ha sido un año deportivo de ensueño y a la ilusión que sigue manteniendo de cara a la próxima temporada. También habla sobre la amistad con Roger Federer y Djokovic y sus deseos de seguir disfrutando del tenis y de cada entrenamiento.