El regalo navideño de los jugadores de la Academia para Rafael Nadal

Llega la Navidad y con él una cascada de regalos a cual más original. Uno de ellos ha sido el que los jugadores de la Rafa Nadal Academy by Movistar de Manacor le han entregado al número uno del tenis mundial. Un espectacular cuadro con su imagen compuesto a partir de pequeñas fotografías.

The #RafaNadalAcademy players gave @RafaelNadal this Christmas 🎁🖼! Do you like it❓ 🤗 pic.twitter.com/jL7hbi3cEV