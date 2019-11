Nadal se retira de París tras lesionarse en el calentamiento

Rafael Nadal se ha retirado de las semifinales del Masters 1.000 de París-Bercy tras lesionarse durante el calentamiento del partido ante el canadiense Shapovalov. El mallorquín ha saltado a la pista central para empezar a preparar la segunda semifinal del torneo pero unos problemas físicos le han obligado a abandonar el encuentro.

A la espera de confirmar la dolencia que ha provocado el precipitado adiós del mallorquín, que se habría hecho daño en la zona abdominal, la final del último Masters 1.000 de la temporada la disputarán Shapovalov, que ha alcanzado el encuentro decisivo sin necesidad de jugar, y Novak Djokovic, que ha superado al búlgaro Grigor Dimitrov en la primera semifinal.

We regret to inform you that owing to R.NADAL's withdrawal, his match with D.SHAPOVALOV has unfortunately had to be cancelled@denis_shapo thus qualifies for the final by virtue of a walkover#RolexParisMasters pic.twitter.com/hn7rU9bQtJ