Nadal y Fitzpatrick entrenan juntos en Manacor para celebrar el regreso del británico a las pistas

El tenista británico Barney Fitzpatrick ha celebrado su retorno a las pistas tras superar una dura lesión entrenando con el español Rafa Nadal en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar de Manacor (Islas Baleares).

El tenista de la Rafa Nadal Academy by Movistar ha pasado cuatro años sufriendo problemas en la espalda, y en los últimos meses se ha mantenido fuera de la competición tras ser diagnosticado de fractura de estrés.

«El año pasado estuve lesionado y sin poder jugar casi seis meses por culpa de la espalda, y el año anterior también tuve que dejar de jugar por culpa del dolor. Afortunadamente, ya me encuentro sin dolores y ha sido increíble volver a jugar y hacerlo con Rafa», indicó Fitzpatrick tras el entrenamiento en la pista indoor de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

After 4 years of having back problems and getting diagnosed with a stress fracture, our #RNAPlayer Barney Fitzpatrick was able to play injury free... and what a better way to start hitting again than with @RafaelNadal himself! VAMOS‼️ pic.twitter.com/SI47juaHsh