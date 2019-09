Björn Borg visita la Rafa Nadal Academy de Manacor

Tan solo dos días después de liderar al equipo europeo en la Laver Cup, la leyenda del tenis mundial Björn Borg ha visitado por primera vez la Rafa Nadal Academy by Movistar de Manacor. Durante su estancia de tres días, el sueco, ex número uno del mundo y ganador de once Grand Slams también ha tenido la oportunidad de disfrutar de las instalaciones del Rafa Nadal Sports Centre.

«Estoy muy feliz de haber venido a la Rafa Nadal Academy. Había escuchado cosas buenas de este lugar, pero pasar aquí tres días lo ha confirmado, es increíble. He disfrutado mucho. Invito a todos a que vengan a verla y a jugar aquí. El nivel de entrenamiento es muy bueno y creo que están haciendo un gran trabajo. Por este motivo mi hijo ha venido a jugar aquí, estoy muy satisfecho por ello y espero que otros muchos vengan en el futuro porque la Academia es muy buena», ha afirmado el 6 veces campeón de Roland Garros.

Su hijo Leo Borg, que se entrena estas semanas en la Rafa Nadal Academy by Movistar, es considerado (con tan solo 16 años) como una de las jóvenes perlas del tenis sueco y uno de los jugadores llamados a liderar la nueva generación de tenistas de su país.

Durante su estancia, Björn Borg visitó el Rafa Nadal Museum Xperience donde tuvo la oportunidad de ver los títulos cosechados por Rafa a lo largo de su carrera. «Estoy en su zona, pero también en la mía», bromeó al acercarse al rincón dedicado a Roland Garros.

Borg donó al Museo una camiseta firmada por todos los jugadores del equipo europeo de la Laver Cup. La camiseta, firmada por Nadal, Federer, Thiem, Zverev, Fognini, Tsisipas y el propio Borg será expuesta próximamente en el Museo junto con una raqueta de la competición donada por el propio Roger Federer.

«Fue un placer entrenar de nuevo al equipo europeo y a Rafa, que lo hizo muy bien como siempre. Ahora a la vuelta de Ginebra venir aquí a Manacor y ver su Museo y todo lo que ha conseguido en su vida ha sido algo muy bonito», añadió Björn Borg.