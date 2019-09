Rafael Nadal abrirá 2020 en la Copa ATP en Perth

El equipo español y segundo cabeza de serie formado por Rafael Nadal y Roberto Bautista se enfrentará en Perth a Japón, Georgia y a un tercer equipo todavía por determinar en el grupo C de la flamante Copa ATP.

El sorteo oficial del cuadro se celebró durante la mañana de este lunes en la emblemática construcción de la Ópera de Sídney y contó con la participación de los exnúmero australianos Lleyton Hewitt, Patrick Rafter y John Newcombe.

Nadal, segundo clasificado mundial y vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, y Bautista, décimo clasificado mundial, se enfrentarán a los japoneses Kei Nishikori y Yoshihito Nishioka; así como a los georgianos Nikoloz Basilashvili y Aleksandre Metreveli.

