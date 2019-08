Mischa Zverev o Berlocq, en el Rafa Nadal Open de Manacor

Veteranía, calidad y proyección de futuro son los ingredientes que se funden en la lista de entrada publicada por ATP que determina qué jugadores disputarán el Rafa Nadal Open by Sotheby´s International Realty. Y es que el cartel en esta segunda edición reunirá en Manacor a raquetas con la experiencia de Carlos Berlocq o Mischa Zverev, así como la ambición y el descaro de jóvenes talentos como Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich o Nicola Kuhn. Las entradas para ver a todos estos jugadores del 26 de agosto al 1 de septiembre se podrán descargar de manera gratuita en la web www.rafanadalopen.com .

Uno de los nombres propios que se darán cita en la Rafa Nadal Academy by Movistar será el del mayor de los hermanos Zverev. El alemán de 31 años llega a Mallorca con la intención de recuperar su mejor nivel de tenis, que le llevó hasta el No. 25 del mundo y a levantar su primera corona ATP Tour en Eastbourne el pasado curso.¡

Entre los jugadores más contrastados con una dilatada experiencia en el circuito Challenger destaca la presencia de Berlocq, que cuenta en su palmarés con 19 coronas de esta categoría. Desde que el argentino inició su camino hacia el éxito en Turín 2005 ha dejado un imponente legado de títulos que culminó en Panamá 2018 y que pretende ampliar en Manacor con su vigésima copa.

Pero Zverev y Berlocq no estarán solos. Entre los representantes de la vieja guardia se distinguen Lukas Rosol, Sergiy Stakhovsky o Santiago Giraldo. El checo, a sus 34 años, presenta 8 trofeos Challenger en su historial, aunque no consigue ganar desde 2014 en Praga. Por su parte, el ucraniano de 33 años ya sabe lo que es jugar una final este año en el Challenger de Taipei, mientras que el colombiano, de 31, cuenta con 10 títulos en su vitrina.

Tampoco hay que pasar por alto a Yannick Maden, que esta temporada tuvo la oportunidad de estrenarse en su primera victoria en el cuadro final de un Grand Slam en Roland Garros. Después de superar la fase previa en París llegó hasta la segunda ronda, donde Rafa Nadal puso punto final a su participación. El alemán ya ha jugado dos finales en 2019 en los Challenger de Drummondville (Canadá) y Lille (Francia).

Su compatriota Peter Gojowczyk encabeza la lista, siendo el jugador con mejor ranking cuando se cerró la fecha de entrada. El germano, que tiene el No. 39 del mundo como techo, acaba de firmar las semifinales en el ATP 500 de Washington.Mientras que Tobias Kamke aumentará la participación alemana, con la vitola de haber sido finalista en Braunschweig (Alemania).

Pedro Cachín y Marco Trungelliti pondrán el sabor argentino al cartel del Rafa Nadal Open by Sotheby´s International Realty. El cordobés consiguió sus primeros cuartos de final en un ATP Tour en el torneo de su localidad el pasado mes de febrero y en 2015 consiguió la victoria en el Challenger de Sevilla y el de Santiago del Estero llegó a la misma ronda este curso en Sao Paulo.

Los españoles serán quienes pongan la savia nueva de la mano de jugadores como Alejandro Davidovich o Nicola Kuhn. El primero, a sus 20 años, se encuentra en el mejor ranking de su carrera como No. 126 de la clasificación, después de que este curso lograra estrenar su casillero de victorias ATP. El campeón de Wimbledon júnior alcanzó las semifinales en Estoril y hace apenas unos meses ya ganó en la Rafa Nadal Academy by Movistar el “Master Nacional Futuro Mapfre” que le coronó como el mejor jugador español Sub 23.