Nadal regresa a Mallorca tras su duodécima victoria en París

El tenista mallorquín Rafael Nadal ha regresado este lunes a Mallorca para descansar junto a su familia tras coronarse por duodécima vez ganador del torneo de Roland Garros. Nadal aterrizó en un vuelo privado en el aeropuerto de Son Sant Joan poco después de las 14 horas, acompañado de los familiares que este domingo asistieron en París al partido en el que venció al austríaco Dominic Thiem.

El de Manacor no realizó declaraciones a los periodistas que le esperaban en la terminal de aviación general de Son Sant Joan y se ha subido directamente a un vehículo para dirigirse hacia Manacor. Está previsto que el campeón de Roland Garros asista este martes, junto con el recientemente retirado David Ferrer, a la ceremonia de graduación del centro de estudios y escuela de tenis que tiene en su ciudad natal, la Rafa Nadal Academy.

Después y tras unos días de descanso, Nadal se entrenará sobre hierba en las instalaciones del Mallorca Open, torneo que dirige su tío Toni, porque según comentó este domingo tras vencer en la final no tiene previsto participar en torneo alguno sobre hierba hasta el de Wimbledon, del 1 al 14 de julio.

No obstante, el balear podría apuntarse a alguna de las exhibiciones que tienen lugar en Londres, en los días previos al tercer grande de la temporada, como Hurlingham, o The Boodles. «Me he sentido competitivo los dos últimos años, ¿por qué cambiar?», señaló al confirmar que irá directo al All England Club después de su triunfo en los Internacionales de Francia.