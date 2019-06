La lluvia suspende la jornada en Roland Garros

La incesante lluvia en París ha provocado la suspensión de la jornada en Roland Garros. La cancelación prácticamente íntegra de todos los partidos elevará la actividad en el programa de este jueves en el que tendrán que definirse, entre otros, los nombres de los semifinalistas de la competición masculina.

All matches cancelled for today, 5 June 2019, at Roland-Garros: tickets fully refunded. More info ➡️ https://t.co/NunoS7oiAx #RG19 pic.twitter.com/WYWgl8nYe6