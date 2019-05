El indescifrable tuit de Rafa Nadal

Nunca un mensaje fallido tuvo tanta repercusión. Rafa Nadal ha publicado este lunes un tuit indescifrable que ha conseguido lo que muchos usuarios de la red social intentan e intentan, y casi nunca consiguen, que se viralice.

Alrededor de las diez de la mañana, el tenista mallorquín publicaba en Twitter:

?Qeu selupñ aatgre mjjjt ? Rafa Nadal (@RafaelNadal) 6 de mayo de 2019

¿Qué quería decir? y, sobre todo, ¿en qué idioma? Aunque muchos pensaban que el error sería eliminado, no ha sido así y ahí ha quedado para animar a los tuiteros la mañana. Como no podía ser de otra forma, el mensaje no ha pasado desapercibido a sus más de 15, 5 millones de seguidores y muchos de ellos han tirado de ingenio para contestarle.

Quítate el móvil del bolsillo para entrenar @RafaelNadal ? Luisinho (@luiskanut) 6 de mayo de 2019

Compro vocal y resuelvo:Aserejé ? Iageta (@lagetazurdo) 6 de mayo de 2019

La publicación en sólo tres horas ha logrado casi ya un millar de comentarios y otros tantos miles de interacciones. Y, como algunos presagiaban, detrás hay una explicación, concretamente una campaña.

Un par de horas después desvelaba la incógnita también en Twitter: