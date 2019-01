Así ha sido la historia de amor de Rafa Nadal y Xisca Perelló

Hace catorce años Rafa Nadal y Xisca Perelló comenzaban una historia de amor, una relación discreta que este 2019 cobra protagonismo y da la vuelta al mundo con la confirmación del enlace, previsto para el próximo otoño en Mallorca.

El periodista Julián Aguirre remueve su archivo para recuperar la primera imagen pública de esta pareja. Era el año 2005, durante la gala de entrega de los Siurells de Ultima Hora. La fotografía fue publicada por este periódico y con ella se confirmaba: «El joven tenista tenía novia y se llamaba María Francisca Perelló». Ese mismo año, hicieron su primera aparición pública durante el primer Roland Garros que ganó Nadal.

Desde entonces, la pareja ha construido una relación sólida, «distanciada de los medios de comunicación, pero nunca se han escondido. Les hemos fotografiado muchas ocasiones, siempre naturales, pero marcando distancias, sin posados forzados ni por parte de ellos ni por parte de la prensa», explica Aguirre.

Mery, como le llaman en su círculo más cercano, siempre ha estado cerca del tenista y ha mantenido una buena relación con la familia de Rafa. Juntos les hemos podido ver en todos estos años en muchos torneos, apoyando a Rafa Nadal desde las gradas. «Ella le ha seguido siempre en los torneos más importantes», recuerda Tolo Jaume, periodista de Deportes de Ultima Hora, aunque «no de manera permanente, como quizá sí lo han hecho parejas de otros tenistas. Ella ha seguido con su carrera y su trabajo y ha viajado con él, pero sin dejarlo todo por acompañarle a todas las competiciones».

La futura esposa del tenista ha seguido la carrera deportiva de Rafa Nadal, en muchos partidos junto a la madre y la hermana del tenista, Maribel, «con quien comparte amistad», recuerda Julián Aguirre. Sin embargo, «nunca ha hablado de Rafa deportivamente, nunca ha hecho ningún comentario. Una cosa es el tenis y otra cosa es su vida. Xisca es una persona que huye de los fotos, ni hace posados ni nada», apunta Tolo Jaume.

Sí habló para John Carlin en la biografía que publicó del tenista, Rafa, mi historia (AIBANA PRODUCTORA, 2011), en la que precisamente explica por qué no siempre le acompaña en sus compromisos deportivos. «Viajar juntos a todas partes no sería bueno ni para él ni para mí. Rafa necesita su espacio cuando está compitiendo y la idea de estar allí todo el tiempo, preocupada por sus necesidades, me estresa. Si lo siguiera allí donde va, creo que habría peligro de que nos dejáramos de portar tan bien».

Una pareja más

Los veranos en Mallorca nos han confirmado, año tras año, que la relación entre Rafa Nadal y Xisca Perelló seguía viento en popa. En la playa, con amigos, navegando, la pareja se ha comportado como una más y así lo han recogido los periodistas gráficos que incluso se han desplazado en verano en Mallorca para captar alguna instantánea de la pareja.

La noticia del futuro enlace ha despertado todavía más el interés por la pareja por parte de las revistas de sociedad de España y de fuera del país, asegura Julián Aguirre, quien afirma que la fecha del enlace podría ser a partir del 21 de noviembre, cuando el tenista haya concluido su participación en algunos torneos. Y siendo Mallorca el lugar elegido, no descarta que Manacor acoja el 'sí, quiero'.