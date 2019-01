Así hemos vivido la final del Open de Australia entre Djokovic y Nadal

3-6 2-6 3-6

Fuera la bola de Nadal. Punto, juego, set, partido y torneo para Djokovic, que se ha llevado la victoria en dos horas y cuatro minutos. Superior el serbio con un ritmo muy alto al que no ha podido dar respuesta el mallorquín.

3-6 2-6 3-5

30-40 Se le escapa la primera oportunidad a Djokovic

3-6 2-6 3-5

15-40 Djokovic dispone de dos puntos de partido.

3-6 2-6 3-5

15-30 Djokovic sigue presionando. Está a otro nivel y ahora mismo a dos puntos de llevarse su séptimo Abierto de Australia

3-6 2-6 3-5

15-15 Derecha cruzada del serbio

3-6 2-6 3-5

15-0 Empieza con ventaja Nadal

3-6 2-6 3-5

Sirve Nadal por seguir en el partido ante el recital de Djokovic.

3-6 2-6 3-5

Djokovic se coloca a un juego de alzarse con el Abierto de Australia.

3-6 2-6 3-4

V-40 Por delante de nuevo el serbio

3-6 2-6 3-4

Deuce Ahora es Nadal el que se lleva el intercambio forzando el error de Djokovic con el revés.

3-6 2-6 3-4

40-30 A la red el golpeo del manacorí

3-6 2-6 3-4

30-30 Replica Nadal, que se anima al llevarse el punto.

3-6 2-6 3-4

30-15 El serbio se encarga de desactivar las opciones del mallorquín

3-6 2-6 3-4

15-15 'Nole' remata el punto en la red

3-6 2-6 3-4

0-15 Se ha marchado la bola del serbio en el primer punto del octavo juego.

3-6 2-6 3-4

Nadal va a intentar romper el saque de su rival por primera vez en el partido

3-6 2-6 3-4

Así ha celebrado Djokovic salvar la única opción de ruptura que había cedido a Nadal en el partido Djokovic faces his first break point but saves it nicely to extend his lead to 4-2. #AusOpen pic.twitter.com/eII94t2Fqt — #AusOpen (@AustralianOpen) 27 de gener de 2019

3-6 2-6 3-4

Solvente Nadal con su saque.

3-6 2-6 2-4

40-15 «¡Vamos!» de Nadal, que se resiste a dejar de luchar.

3-6 2-6 2-4

15-15 Ace de Nadal pese al ojo de halcón que ha pedido Djokovic.

3-6 2-6 2-4

15-0 Revés cruzado del número uno del mundo, que sigue a otro nivel.

3-6 2-6 2-4

Juego para Djokovic, que ha revertido la situación.

3-6 2-6 2-3

V-40 Responde Djokovic, que está llegando absolutamente a todo.

3-6 2-6 2-3

Deuce A la red Nadal

3-6 2-6 2-3

30-40 Primera bola de break de Nadal en todo el partido. Se ha quedado en la red la derecha del serbio

3-6 2-6 2-3

30-30 Buena defensa de Nadal

3-6 2-6 2-3

30-15

3-6 2-6 2-3

15-0 Este es el espectacular seguimiento de las estadísticas del partido que está llevando a cabo la organización del torneo Stats tell a huge story ????



Follow every point and catch all the insights from the men's final with #Infosys MatchBeats: https://t.co/w3AYZn2LN7#AusOpen #AusOpenFinal pic.twitter.com/wcZI16qBWE — #AusOpen (@AustralianOpen) 27 de gener de 2019

3-6 2-6 2-3

15-0 Se queda en la red el intento de dejada de Nadal

3-6 2-6 2-3

Otra muestra del nivel que está exhibiendo Djokovic en la final del Abierto de Australia WOW!



Novak is on absolutely ???????????? #AusOpen pic.twitter.com/AGMgIFfjaj — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 27 de gener de 2019

3-6 2-6 2-3

Conserva el saque Nadal

3-6 2-6 1-3

40-15 Fuera la bola de Nadal

3-6 2-6 1-3

40-0

3-6 2-6 1-3

30-0 Segundo saque directo del partido del mallorquín

3-6 2-6 1-3

15-0 Derecha ganador del mallorquín.

3-6 2-6 1-3

Revés impresionante de Djokovic para confirmar la ruptura.

3-6 2-6 1-2

40-15 Derecha increíble de Djokovic.

3-6 2-6 1-2

30-15 Recupera el mando el mallorquín.

3-6 2-6 1-2

15-15 Responde Djokovic al gran punto inicial de Nadal en este juego.

3-6 2-6 1-2

La leyenda Rod Laver se une a la ola del público Even legends do the wave ????@rodlaver #AusOpen pic.twitter.com/Nspf1TFDG8 — #AusOpen (@AustralianOpen) 27 de gener de 2019

3-6 2-6 1-2

Djokovic rompe el saque de Nadal y pone cuesta abajo la final

3-6 2-6 1-1

30-40 Salva la primera Nadal con un gran punto. Da la sensación de que tiene que ganarle cada punto más de una vez para que suba al casillero.

3-6 2-6 1-1

15-40 Fuera la derecha paralela de Nadal y dos opciones de break para el serbio.

3-6 2-6 1-1

15-30 Más presión para el mallorquín.

3-6 2-6 1-1

15-15 Resto impresionante del serbio

3-6 2-6 1-1

15-0 Punto para Nadal

3-6 2-6 1-1

Este es el nivel que está mostrando el número uno del mundo en la Rod Laver Arena There's no words for @DjokerNole's level of play in this #AusOpenFinal.



????: @Channel9 pic.twitter.com/IgBlQKaaQ4 — #AusOpen (@AustralianOpen) 27 de gener de 2019

3-6 2-6 1-1

De nuevo otro error no forzado del de Manacor y nuevo saque en blanco del serbio.

3-6 2-6 1-0

40-0 Otra pelota fuera del mallorquín.

3-6 2-6 1-0

30-0 Se va fuera la bola de Nadal, que no puede con los saques del serbio.

3-6 2-6 1-0

15-0 Sigue a lo suyo Djokovic

3-6 2-6 1-0

Así se vive la final en Manacor ☝???? pic.twitter.com/PWTaYr1rbh — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) 27 de gener de 2019

3-6 2-6 1-0

Empieza por delante Nadal

3-6 2-6 0-0

40-30 Punto en la red de Nadal

3-6 2-6 0-0

30-30 A la red Nadal

3-6 2-6 0-0

15-15 Ha llegado Djokovic a la dejada de Nadal, que tendrá que encomendarse a la épica.

3-6 2-6 0-0

15-0 Arranca el tercer set con Nadal al saque

3-6 2-6 De este modo ha terminado el segundo set ¡El segundo set también cae del lado de @DjokerNole! Toca apelar a la heroica y si hay un hombre que puede hacerlo, ese es @RafaelNadal ¡VAMOS RAFA! #AusOpenEurosport



Sigue el partido en https://t.co/fLW7LTy0zL pic.twitter.com/zD5l49sGzI — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 27 de gener de 2019

3-6 2-6 ¿Imposible remontar? Pues el peligro que os anunciaba ya es una realidad: Nole también ha ganado el segundo set y esto se ha puesto poco menos que imposible.



Rafa solo remontó un 0-2 dos veces (de 21 intentos) en Grand Slam: contra Kendrick en Wimbledon 2006 y contra Youzhny en Wimbledon 2007. https://t.co/ZoxgOSXBWo — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 27 de gener de 2019

3-6 2-6 Otro ace para adjudicarse la segunda manga en 39 minutos.

3-6 2-5 40-0 Otro saque directo de Djokovic

3-6 2-5 15-0 Derecha paralela de Djokovic, que sigue sin dar opción.

3-6 2-5 A la red la derecha de Nadal y break que se apunta Djokovic para colocarse con opciones de lograr el segundo set sacando.

3-6 2-4 15-40 Dos opciones de ruptura para Djokovic, que está brillando con todo su repertorio de golpes.

3-6 2-4 15-30 Gran derecha de Djokovic.

3-6 2-4 15-15 Primera doble falta de Nadal y del partido.

3-6 2-4 15-0 Hasta Djokovic aplaude la dejada de Nadal

3-6 2-4 A la red el revés de Nadal.

3-6 2-3 V-40 Grita Djokovic para celebrar el punto.

3-6 2-3 Deuce Gran derecha marca de la casa de Nadal, que por primera vez lleva al iguales un juego al resto.

3-6 2-3 V-40 El serbio ha logrado llevar el punto por donde le interesaba

3-6 2-3 40-40 A la red el serbio. Ahora sí Nadal ha dominado el intercambio. A través de estas situaciones trata de recuperar sensaciones Nadal.

3-6 2-3 40-30 Djokovic ha tenido suerte con la cinta y recupera la iniciativa en el marcador con su saque.

3-6 2-3 30-30 Djokovic replica con otro puntazo.

3-6 2-3 15-30 Ahora es el revés de Djokovic el que se va fuera. Es la mejor situación con la que se ha encontrado el mallorquín restando al serbio.

3-6 2-3 15-15 Se escapa el revés de Nadal

3-6 2-3 0-15 Gran golpe de Nadal después de un buen resto

3-6 2-3 Esta es la espectacular imagen que ofrece la Rod Laver Arena para presenciar la final All eyes on @DjokerNole and @RafaelNadal ????



We're on serve at 2-2 in the second set.#AusOpen pic.twitter.com/kM7s52uaFj — #AusOpen (@AustralianOpen) 27 de gener de 2019

3-6 2-3 Break para Djokovic

3-6 2-2 15-40 En la red el revés de Nadal y Djokivic que tiene dos nuevas bolas de break.

3-6 2-2 15-30 Primer ace de Nadal

3-6 2-2 0-30 Era buena la bola del serbio. Momento complicado

3-6 2-2 0-15 Pide el ojo de halcón Nadal.

3-6 2-2 0-15 Error no forzado de Nadal, que acumula 16 por sólo cuatro de su rival.

3-6 2-2 Juego para el serbio, que se está llevando sus servicios con gran solvencia.

3-6 2-1 40-15 Fuera la derecha de Nadal.

3-6 2-1 30-15 Responde con otro gran primer saque el de Belgrado.

3-6 2-1 15-15 A la red el golpe del serbio. Segundo punto de Nadal al resto, el primero sobre un primero del serbio.

3-6 2-1 15-0 Empieza de nuevo bien Djokovic con el saque

3-6 2-1 Cita ineludible para los vips, que también viven con emoción el partido. Como la actriz australina Rose Byrner Rose Byrne is on the edge of her seat ????#AusOpen pic.twitter.com/hyC3xXFqOM — #AusOpen (@AustralianOpen) 27 de gener de 2019

3-6 2-1 Importante juego para Nadal, que progresivamente se está situando al nivel esperado.

3-6 1-1 40-30 Derecha ganadora de Nadal

3-6 1-1 30-30 Salva una situación delicada Nadal con un golpe ajustadísimo sobre la línea.

3-6 1-1 15-30 A la red la volea de Nadal

Así ha sido el punto que ha cerrado el primer set PRIMER SET para @DjokerNole

El serbio empezó con un vendaval y pese al intento de remontada de @RafaelNadal supo rehacerse y apuntarse la primera manga (6-3).



Ponte cómodo que a esta final del #AusOpenEurosport aún le queda mucho partido ????????



Síguelo en @Eurosport_ES ???? pic.twitter.com/NaRjft9al9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 27 de gener de 2019

3-6 1-1 Otro juego en blanco de Djokovic al saque

3-6 1-0 40-0 Quinto saque directo del partido del número uno del mundo.

3-6 1-0 30-0 Sigue sin dar opción

3-6 1-0 15-0 Por delante el serbio



3-6 1-0 Nadal se coloca por delante. Le ha costado entrar en el partido, pero está cogiendo ritmo. Ahora necesita pone en aprietos a su rival al saque porque sólo ha ganado uno de los 22 puntos en los que ha sacado el serbio.

3-6 0-0 40-30 Gran saque de Nadal, que quiere llevar la iniciativa en la segunda manga.

3-6 0-0 30-30 Otro revés cruzado de Djokovic

3-6 0-0 30-15 Fuera la bola de Djokovic

3-6 0-0 15-15 Saque abierto de Nadal para igualar las fuerzas.

3-6 0-15 Primer punto del segundo set para Djokovic.

Así quedan las cosas en los duelos entre Nadal y Djokovic cuando el serbio toma la delantera Djokovic gana el primer set: 6-3 (5 de los 6 juegos que ganó, en blanco)



En 12 de los 15 enfrentamientos entre Rafa y Nole, quien ganó el primer set también ganó el partido.



Dos remontadas de Nadal: Wimbledon 2007 y Roland Garros 2014

Una remontada de Djokovic: Australia 2012 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 27 de gener de 2019

3-6 Primer set para Djokovic en 36 minutos. Superior en este arranque de partido del serbio, que ha entrado con una marcha más y ha impuesto su revés y mejor colocación ante un Nadal al que le ha costado adaptarse.

3-5 40-15 El mejor intercambio del partido cae del lado de Djokovic (21 golpes). Dos bolas de set para el serbio.

3-5 30-15 Otro revés magistral de Djokovic.

3-5 15-15 Fuera la derecha de Nadal, que estaba en buena posición para poner en aprietos al de Belgrado.

3-5 0-15 Primer punto de Nadal al resto. Se ha ido a la red el golpe de Djokovic.

3-5 Juego en blanco para Nadal, que se dispone a cambiar la raqueta. Ahora restará para alargar la primera manga.

2-5 40-0 Empieza a carburar el saque de Nadal.

2-5 30-0 Ahora sí Nadal se ha llevado un gran intercambio.

2-5 15-0 Empiez por delante Nadal. Djokovic resta para intentar llevarse el primer set.

2-5 Este ha sido el extraño punto que se ha vivido en la final Finals jitters for Rafa? #AusOpen pic.twitter.com/xs2LMyttQy — #AusOpen (@AustralianOpen) 27 de gener de 2019

2-5 Décimo golpe ganador de Nadal y otro juego en blanco al saque que se anota Djokovic.

2-4 40-0 Ha botado mal la pelota y Nadal no ha acertado a golpearla.

2-4 30-0 Fuera la derecha paralela de Nadal.

2-4 15-0 Nadal había llegado a la dejada de Djokovic, pero no ha podido con él en su pulso en la red.

2-4 Juego para Nadal, que ha conectado otro gran primer saque provocando el error del número uno del mundo.

1-4 40-30 A la red Djokovic con un puntazo de Nadal, que ha tenido que correr hasta la red después de que la bola del serbio tocara en la cinta y ha conseguido llegar al globo de su adversario.

1-4 30-30 Djokovic está llevando al límite a Nadal con su revés.

1-4 30-15 Saque directo de Nadal, pero pide ojo de halcón Djokovic, que ha acertado y se repetirá el punto.

1-4 30-15 Culmina en la red otro buen punto Nadal, que está disfrutando por primera vez de primeros servicios para complicarle el partido a Djokovic

1-4 15-15 Gran servicio abierto de Nadal.

1-4 0-15 Octavo error no forzado de Nadal.

Este es por el momento el mejor punto de Nadal en lo que va de partido No ha empezado de la mejor manera la final, pero ¡@RafaelNadal nos deja el primer puntazo!



????Derecha paralela imposible para @DjokerNole



Sigue el duelo por el título ???????? en @Eurosport_ES 1 ???? y https://t.co/fLW7LTy0zL ???? pic.twitter.com/D2AFy9i4iq — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 27 de gener de 2019

1-4 Tercer juego en blanco de Djokovic al servicio. El serbio ha entrado como un misil en el partido y a Nadal le está costando situarse al mismo ritmo.

1-3 40-0 Segundo ace del juego y tercero del partido de Djokovic.

1-3 30-0 A la red el revés de Nadal.

1-3 15-0 Ace de Djokovic para inaugurar el quinto juego.

1-3 Ahora sí aprieta el puño Nadal, que consigue su primer juego.

0-3 A-40 Ventaja de Nadal.

0-3 40-40 Error de Djokovic forzado por el saque al cuerpo de Nadal

0-3 30-40 Se marcha el revés de Nadal y Djokovic dispone de una nueva posibilidad de ruptura. Bola de 0-4.

0-3 30-30 «¡Vamos!» grita Nadal después de una buena derecha.

0-3 15-30 Espectacular Djokovic. Gran revés para seguir presionando al mallorquín.

0-3 15-15 Responde Nadal con un buen saque.

0-3 0-15 Djokovic llega a la dejada de Nadal, que sólo ha ganado uno de los primeros 14 puntos que se han disputado.

0-3 Segundo servicio en blanco para el de Belgrado, que se marcha a la silla con una buena renta.

0-2 40-0 Nuevo punto para Djokovic, que anda muy fino con el revés.

0-2 30-0 Le está costando encontrar su posición y movimientos a Nadal, que se ha topado con un gran arranque de su rival y está teniendo problemas.

0-2 15-0 Gran saque del serbio.

0-2 Fuera el golpe de Nadal y Djokovic que rompe el saque para colocarse con ventaja.

0-1 15-40 A la red el revés de Nadal y Djokovic que dispondrá de dos opciones de break.

0-1 15-30 Ahora sí estrena su casillero Nadal, que ha conectado un gran primer servicio y ha culminado el punto subiendo a la red.

0-1 0-15 Quinto punto consecutivo del serbio.

0-1 Juego en blanco al servicio para Djokovic

0-0 40-0 Primer saque directo de Djokovic.

0-0 30-0 Se marcha la bola de Nadal

0-0 15-0 Primer punto para Djokovic.

Empieza sacando Djokovic y al resto Rafael Nadal.

Ya ha terminado el calentamiento y ya está a punto de arrancar el partido.

Nadal y Djokovic se han enfrentado en 52 ocasiones con 27 triunfos para el serbio y 25 para el mallorquín.

El primer punto lo ha ganado Nadal al recibir la mayor ovación del público en su salida a la pista.

Novak Djokovic aspira a convertirse en el gran dominador del Abierto de Australia. En caso de victoria conquistaría su séptimo entorchado sobre el cemento australiano deshaciendo el empate que mantiene con Roger Federer.

Precisamente Rod Laver, el único hombre en lograr los cuatro grandes un mismo año en 1962 y 1969, presenciará el duelo en la pista central de Melbourne Park.

La Rod Laver Arena ya ruge antes de que los dos dominadores del circuito empiecen a calentar.

Saltan a la pista Nadal y Djokovic.

El mallorquín, campeón en 2019, encara su quinta final en el primer grande del curso y la número 25 en los Grand Slam.

Rafael Nadal aspira a convertirse en el primer jugador de la era moderna en conquistar en dos ocasiones los cuatro títulos de Grand Slam.

La final más esperada representa un nuevo duelo en la rivalidad con más episodios de la historia de la ATP.