La broma de Rafa Nadal a McEnroe: «Nos hacemos viejos»

Rafa Nadal ha respondido entre bromas a las preguntas de John McEnroe tras ganar a Ebden en Melbourne. «Nos estamos haciendo viejos», dice Nadal. «Dímelo a mí», le responde el extenista ante las risas del público.

McEnroe hace de entrevistador a pie de pista y aprovecha para preguntarles a los jugadores sobre el partido y otras cuestiones más privadas. «Se te ve fantástico, ¿Estás tan bien cómo parece?», le dice el extenista al mallorquín. Rafa Nadal, todavía secándose el sudor, le responde: «No sé si tan bien. He vuelto después de mucho tiempo y los principios no son fáciles. He hecho un partido serio, creo que he hecho las cosas bien y he mejorado algunas cosas. Cada día es un examen. Estoy súper contento de jugar aquí, hay un gran ambiente, muchas gracias».

En ese momento de la entrevista, McEnroe le pregunta a Rafa por su nuevo saque a sus 32 años y, es ahí, cuando el de Manacor le dice: «Nos hacemos viejos». En las gradas se puede escuchar las risas del público tras la inesperada respuesta del tenista.