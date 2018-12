Nadal no disputará la final de consolación de Abu Dabi por precaución

El tenista Rafael Nadal no disputará este sábado la final de consolación del torneo de exhibición Mubadala de Abu Dabi por precaución, según confirmó en rueda de prensa tras perder ante el sudafricano Kevin Anderson (4-6,6-3 y 6-4).

Nadal regresó a las pistas este viernes después de disputar su último partido el pasado 7 de septiembre, cuando se enfrentó en las semifinales del US Open a Juan Martín del Potro. Aquel día, se tuvo que retirar lesionado y han pasado más de tres meses desde aquel duelo frente al argentino.

Precisamente, por precaución y para no arriesgar con su rodilla, Nadal ha preferido no medirse a Karen Khachanov en el duelo por el tercer y cuarto puesto de Abu Dabi: «Mi objetivo, volver a jugar, se ha cumplido. Estoy satisfecho con la forma en que estoy jugando. No puedo agradecer lo suficiente al torneo y a la organización que entiendan mi decisión, pero espero tener un año emocionante. Espero estar sano», explicó.

Nadal podría volver a jugar su siguiente partido en el torneo de Brisbane que comenzará el próximo 31 de diciembre. Después, afrontará el Open de Australia 2019.