Nadal: «No tengo ningún miedo a la retirada y espero que no sea pronto»

El tenista mallorquín Rafael Nadal aseguró no tener «ningún miedo» al momento de su retirada, que confió en que «no sea pronto», y dijo que no ve los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 «ni como meta ni como objetivo prioritario» en su carrera. «No le tengo ningún miedo a la retirada. Será un cambio dentro de mi vida, pero no me veo ahora mismo en mi situación. Yo sabré, sentiré cuando llegue el momento. Ese momento no ha llegado y espero que no sea pronto», dijo en una entrevista con el canal #Vamos de Movistar.



Preguntado por si su meta serán los Juegos de Tokio, respondió que no lo ve así y que no los considera un objetivo prioritario en su carrera. «He tenido la suerte de poder competir en plenitud de condiciones en dos olimpiadas. Me perdí la de Londres, en las de Río llegué justillo pero logré medalla y en Pekín también», recordó el tenista, al que sí le gustaría una nueva participación olímpica, aunque no se obsesiona con ello.



El número 2 del mundo no comparte la idea de que cuando deje el tenis se produzca un vacío en el deporte español: «Habrá otro Nadal, seguro, si lo he hecho yo lo harán otros y yo me considero normal» dijo antes de admitir que su carrera tenística «será difícil de poder igualar», aunque supone en un futuro llegará alguien que logre superarlo.

Respecto a la temporada recién terminada, confesó que no puede estar contento con ella porque ha pasado por momentos difíciles. «Los resultados han sido muy buenos cuando he competido, y he tenido opciones de ganar en prácticamente todos los Grand Slams, pero he competido menos y he tenido más problemas físicos de los que me hubiera gustado tener», resumió Nadal.



A pesar de reconocer que no ha sido un buen año en cuanto a lesiones, porque se ha perdido más torneos de lo que hubiera querido, recordó que son parte de su vida y de su carrera. «Cuando vienen los momentos complicados a nivel lesiones -añadió- siempre es momento de poner en una balanza todas las cosas y pesa mas lo positivo que me ha ocurrido que lo negativo, aunque he sido castigado en mi carrera mas que cualquier otro rival directo». No obstante, se mostró «agradecido» porque, a pesar de todos los problemas físicos, ha logrado mantenerse catorce temporadas «entre los mejores».

Respecto a 2019, confió en que esta vez sí pueda hacer una buena preparación, lo que permitirá que su cuerpo resista «un poco mejor» el resto de la temporada, y deseó poder estar «a nivel competitivo» en todas aquellas semanas que considera que son «importantes» para su carrera.

Nadal, a su vez, apoyó los cambios que se van a introducir esta temporada en la Copa Davis «porque cuando las cosas dejan de funcionar hay que hacerlos» y, si se comprueba que no son positivos, «ya habrá tiempo de rectificar». «La Davis hasta hoy ha acarreado unos problemas que están ahí. Los mejores jugadores no estaban siempre disponibles para todas las eliminatorias. Apoyo el cambio porque las cosas han dejado de funcionar. Habrá que probarlo unos años y, si no, rectificar», dijo en #Vamos de Movistar.



Abogó porque deje de decirse que es «la Davis de (Gerard) Piqué» en referencia al futbolista del FC Barcelona y cofundador del Grupo Kosmos, impulsor de la nueva competición y con quien el tenista balear dijo tener una relación «estupenda». También agradeció que gente «de fuera del tenis» se interese por este deporte y decida invertir en él. «Es algo muy bueno y lo que tenemos que hacer es agradecer a Piqué y todo su grupo que quieran apostar por nuestro deporte en vez de ponerles trabas».



A su juicio, con la transformación del actual modelo de la competición «se pierden algunas cosas importantes de lo que era la Davis, pero se ganan muchas otras que pueden ser muy positivas». «Apoyo el cambio. No soy fan de los cambios cuando las cosas funcionan pero cuando han dejado de funcionar creo que hay que hacerlos. Hay que darle una oportunidad a los cambios y tengo la confianza de que funcionará y será un evento del máximo éxito», añadió el español.



«Mi ilusión es estar en los eventos importantes y este es uno de ellos», respondió Nadal al ser preguntado por si tiene previsto participar en noviembre en la primera edición de la nueva competición internacional.