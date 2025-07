'Generación IBPF', así es la campaña de abonados del Palma Futsal para la temporada 2025-26

«En el fondo, no somos tan diferentes», subraya el spot de la campaña de abonados del Illes Balears Palma Futsal para la temporada 2025-26, que ha sido presentada este martes en el restaurante Can Eduardo, en pleno muelle de Palma. Es toda una defensa de los jóvenes de hoy, a los que apunta con una retahíla de cualidades y virtudes que hacen que no sean tan diferentes a las otras generaciones, que siempre acaban diciendo lo mismo de las siguientes.

Este juego generacional que plantea el triple campeón de Europa en su spot tiene una generación que las engloba todas y que es el lema de la campaña de este año: Generació IBPF. La campaña de este año va enfocada claramente a los jóvenes con la creación de un carnet joven para los menores de 25 años. El club apuesta por ser una gran opción para que los jóvenes disfruten y se diviertan haciendo su primera parada del viernes noche en Son Moix antes de irse de cena y de las salidas nocturnas con los amigos. Y todo a un precio de 50 euros toda la temporada. Además, todos ellos tendrán un espacio propio en la grada justo encima de la grada de animación con el objetivo de ampliar ese sector. Más allá de la novedad del carnet joven, el Palma Futsal presenta varias novedades para el curso que viene con un acceso exclusivo para los socios al pabellón, igual que también tendrán un acceso exclusivo propio los jóvenes que se apunten al GEN25, el abono joven de este curso, aumentar el valor del abono con numerosos descuentos y ventajas que tendrán todos los abonados en as empresas y patrocinadores del club y se van a incluir todos los partidos de fase regular, playoff, Copa del Rey y la fase de grupos de la Liga de Campeones, que volverá a ser gratuita para los abonados gracias al acuerdo que el club cierra cada año con Conectabalear. Además, el club recuperará el carnet físico para que cada abonado tenga el soporte físico además del QR. 🎥 𝐒𝐩𝐨𝐭 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟐𝟔 ‘Una generación rebelde, valiente, que se ilusiona, que vibra, una generación internacional’#GeneracióIBPF#Campañadeabonados pic.twitter.com/JWk5iTJKja — Illes Balears Palma Futsal (@PalmaFutsal) July 15, 2025 El abono GEN25 se une a la variedad de abonos habitual que tiene el club cada año, con el familiar como el más solicitado y económico. Lo que ha hecho el club este año es apostar por mantener el precio de las cuotas de los antiguos abonados. El familiar mantiene el precio de 230 euros para las familias que renuevan mientras que el precio para las nuevas altas es de 260 euros. El abono de adulto mantiene los 130 euros para renovaciones mientras que las nuevas altas cuestan 170 y el reducido tiene un precio de 80 euros. El Palma ofrece otro año más el abono VIP para los que quieren colaborar con el club y empresas a un precio de 1000 euros. El plazo para las renovaciones de los abonos se ponía en marcha con la presentación de la campaña. Se puede renovar online o realizar nuevas altas a través de la página web del club, todos los abonos menos el familiar, que se tiene que renovar de forma presencial en la oficina, que estará abierta para los que deseen acudir físicamente. El plazo de renovaciones es del 15 al 22 de julio, con horario de oficina de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Las nuevas altas podrán realizarse del 23 al 30 de julio de 9:30 a 13:30.