«Tenía un infierno dentro de mí, o ingresaba en el psiquiátrico o pensaba que iba a morir»

José Antonio Tirado Tallón (12-02-1977, Palma) ha vivido el «año más difícil» de su vida. Diagnosticado con un «trastorno depresivo grave» que le empujó hasta el fondo del barranco y a ver «de cerca la muerte», alzó la mano para pedir ayuda cuando ya no era capaz de encontrar la salida por sí solo al laberinto mental en el que se encontraba. Hizo sufrir a su familia después de dos intentos de suicidio hasta que dijo basta y se puso en manos de profesionales. Los tres meses que pasó en el pabellón psiquiátrico de Son Espases, del que solo tiene palabras de agradecimiento, le salvaron la vida. Ahora se toma las cosas de otra manera, aunque el Palma Futsal sigue siendo uno de los motores de su existencia, junto a sus dos hijos. Traga saliva y se le humedecen los ojos cuando recuerda aquella etapa de su vida cuando la mente le jugó una mala pasada. Ahora rompe su silencio para Ultima Hora con la esperanza de que su confesión sirva a muchas personas que por miedo o por vergüenza viven por la misma pesadilla que pasó él a comienzos de este año, pero no se atreven a contarlo. Reflexivo y sincero, el director general del Palma Futsal cuenta cómo encontró la salida del túnel.

P.- Antonio Vadillo dice que esta ha sido la mejor temporada en la historia del club con la consecución de la tercera Champions consecutiva, finalista de la Copa de España y en la Final Four de la Copa del Rey. ¿Está de acuerdo?

R.-Tengo claro que ha sido la mejor temporada de la historia, no solo por los éxitos conseguidos, sino porque hemos estado vivos hasta casi el final en todas las competiciones. Este equipo está hecho para pelear por todo. Es nuestro mejor año aunque hayamos ganado los mismos títulos que el año anterior pero se ha conseguido con seis o siete jugadores nuevos, la media de edad más joven de la historia y con un proyecto renovado. Además de todo ello, he estado ocho meses fuera de la circulación por problemas de salud. Tuve que dar un paso atrás y el equipo de trabajo ha demostrado ser de matrícula de honor tanto dentro como fuera del campo. Hemos organizado varias rondas de la Champions y una Intercontinental que ha quedado para la historia. Hay que quedarse con todo eso y no exclusivamente con los resultados deportivos.

P.- El título nacional se resiste año tras año...

R.- Yo estaba muy convencido de que teníamos muchas opciones de llegar a la final y de pelear por el título de Liga. Es el Barça, lo demostró y al final para ganar un título nacional llegan las dificultades. Lo vimos en la Copa de España, donde eliminamos al anfitrión y al Inter Movistar y caímos ante el Peñíscola con bajas en una final en la que íbamos como favoritos. Hay que seguir aprendiendo de estos errores porque conseguir un título nacional cuesta mucho. Cada vez estamos más cerca y algún día llegará.

P.- No ha sido un año fácil para usted...

R.- Para mí ha sido el año más difícil de mi vida. Estuve tres o cuatro meses de baja, muy fastidiado, y cuando parecía que estaba preparado para volver, recaí. Recaí fuerte. Yo no me escondo. Han sido momentos muy complicados de mi vida, he pasado tres meses en un Psiquiátrico y todavía sigo en recuperación y medicado. Me encuentro mucho mejor y desde aquí quiero agradecer a todo el grupo de trabajo, a toda la directiva y aficionados del Palma todo su apoyo. Se ha demostrado la gran familia que somos. Cuando un líder no ha estado preparado, todo el mundo se ha volcado para sacar esto adelante. Todo el mundo se ha volcado y me ha transmitido su fuerza, aunque para mí ha sido un año muy, muy difícil a nivel personal.

P.- ¿Por qué se llega a esta situación, a este callejón oscuro sin salida en el que se encontró?

R.- Esta cosas ocurren por un cúmulo de circunstancias. Al final si un coche está acostumbrado o tiene capacidad para ir a 100 kilómetros por hora y durante mucho tiempo vas a 180 pues pasa esto. Se juntaron temas personales, profesionales... y desde la marcha de Miquel Jaume tuve que asumir mucho trabajo y mucha responsabilidad. Se juntó todo y llega un momento en el que la cabeza me dijo 'como tú no vas a parar te paro yo'...Pero me paró por completo y para peor y lo que pensábamos que iban a ser dos meses han sido prácticamente ocho. Quiero mirar la parte positiva porque ha sido muy complicado para mí en mi vida personal, para mi familia y todos los daños colaterales que ha tenido esta enfermedad, por el sufrimiento de la gente del club, de mi familia y el mío personal. Ves que no mejoras y nunca te imaginabas acabar en un Psiquiátrico tres meses para tratar de ordenar tu vida.

P.- Dicen que lo mejor en este tipo de problemas mentales es reconocerlo

R.- Llegó un momento en el que no podía más y tuve que, voluntariamente, internar ahí porque mi cabeza no reaccionaba como a mí me gustaría. Tuve que levantar la mano y pedir ayuda de verdad. Los tres meses ingresado en el Psiquiátrico habrá sido, probablemente la historia más dura de mi vida, pero ha sido una de las más bonitas porque he mejorado. Agradecer al Departamento Psiquiátrico de Son Espases que se volcaron conmigo de verdad para que saliera del agujero. He podido mejorar gracias a ello y solo tengo palabras de agradecimiento. En especial a mi psiquiatra Joaquín López, que fue mi guía durante mi recuperación y que me ayudó mucho.

P.- Para una persona de su nivel casi de hiperactividad y de adicción al trabajo no habrá sido fácil adaptarse a las normas de estar ingresado en un pabellón psiquiátrico. ¿cómo era el día a día?

R.- Pues imagínate. Allí estás incomunicado totalmente. Yo hacía terapia de dos a tres horas al día, que era lo mejor que me podía pasar y que era parte de mi curación, pero la realidad es que cuando salías de la sesión de psiquiatría, entrabas en 'Jurasic Park', con todo el cariño del mundo. Allí al final estábamos todos juntos, personas con depresión, esquizofrenia, un bipolar... estas con muchos compañeros que están mal de verdad y nos intentamos ayudar los unos a los otros. Para mí fue una experiencia bestial, un cambio gigante en relación a la vida que yo llevaba. He tenido que afrontar cosas muy difícil que para mí, por una parte han sido tres meses de aprendizaje y de curarme, pero ha sido muy duro.

P.- El tema de la salud mental sigue siendo tabú aunque afecta a muchas más personas de lo que creemos

R.- Así es. Yo soy una persona que exterioriza poco, insaciable que ha trabajado como un loco para sacar esto adelante porque era mi pasión. Pero a veces si llevas esa pasión a unos límites, lo acabas pagando. Si todo esto lo mezclas con muchos pequeños problemas pues llega un momento que el propio cuerpo o la propia cabeza dice basta. Los primeros cuatro meses que estuve de baja en casa fueron muy duros, quise volver a empezar sin estar preparador del todo y la recaída fue mucho peor.

P.- Incluso llegó a estar oficialmente desaparecido durante bastantes horas y su familia incluso se temió lo peor

R.- Estuve desaparecido, yo no me escondo. Me llevó al intento de suicidio y ahí es donde yo me di cuenta que mi cabeza no la controlaba. Lo único que quería era parar ese infierno que tenía dentro de mi mente y fue cuando dije o me ingreso o sé que voy a morir...(hace una pausa y traga saliva). Es duro porque tu familia sabe que el cualquier momento desapareces y puedes cometer cualquier locura. Para mí cada día era un infierno. Llegué a estar quince días sin dormir y hubo momentos en los que todo me daba igual: la familia, mis hijos, el club. Quería desaparecer porque no aguantaba esa presión que tenía en la cabeza, esa ansiedad. Yo ahora me río cuando antes pensaba que tenía ansiedad. He vivido procesos de ansiedad de cinco y seis horas tirado en el suelo y otras barbaridades. Pero quiero quedarme en que es una etapa de mi vida, que ha llegado, que la he tenido que afrontar y evidentemente ahora me quiero quedar con las cosas buenas. Esto me va a ayudar a reordenar mi vida, reordenar mi cabeza y a mirar siempre el lado positivo.

P.- Desde esa experiencia, ¿Qué le dice a las personas que puedan estar atravesando por un momento parecido al que le llevó a pedir ayudar e ingresar en el Psiquiátrico?

R.- Es verdad que es un tema tabú y que en silencio sufre situaciones parecidas que no lo comentan por el qué dirán. Parece que nunca te puede pasar a ti. Yo tuve que levantar la mano, parar por completo y pedir ayuda. Estar ingresado fue desagradable, pero a la vez fue una parte positiva para mí. No me escondo y al final todo se paga por mucha vitalidad y mucha fuerza que tengas. Los excesos un día te salen. Yo no hubiera parado, pero mi cabeza se detuvo

P.- ¿Cómo reaccionó la gente del Palma a su problema?

R.- Un diez a todo el grupo de trabajo. Cuando de verdad entiendo que estoy mal me reúno con el grupo y le expongo el tema. Me tengo que apartar porque no tengo capacidad de mover ni una pieza y ellos tienen que dar un paso adelante. Gracias a Antonio Vadillo, que aquí es más que un entrenador y ha tenido que gestionar con demasiadas cosas, además de la relación de amistad que tenemos; pero también están Massanet, María Mayans, Martín, la propia directiva, muchos patrocinadores, instituciones y los medios de comunicación que han sabido respetar mi intimidad y ese problema personal. Mi enfermedad se hubiera podido convertir en un show que no hubiera ayudado en nada.

P- ¿Sigue teniendo control psiquiátrico y con medicación?

R.- Si, por supuesto que sigo medicado y con mi tratamiento, aunque cada vez estoy mejor. Estoy incorporándome poco a poco porque es parte del proceso de recuperación. He aprendido mucho en que hay que saber delegar a otras personas que han demostrado su capacidad para dirigir el club. Empiezo a tener ilusión y ganas. Quiero volver con ilusión, pero de una manera cambiada. Me dedicará al club en otras tareas de máxima importancia, pero de menos estrés que va a venir bien al club y a mí como persona.

P.- Estas declaraciones sinceras y a la vez tan duras pueden servir a otras personas que se vean reflejadas

R.- Si porque hay mucha gente que lleva tres años con depresiones y sufriendo en silencio. Yo llevaba años en los que veía que cada vez mi mente estaba peor. Es una etapa que ha sufrido mi familia, mis amigos, el club y yo he luchado mucho, mucho para poder estar hoy aquí. Nadie se puede imaginar lo que he tenido que pelear y luchar para estar hoy aquí. Nunca me imaginaba las guerras que uno puede llegar a tener con su cabeza. La salud mental te puede llevar a muchos problemas y aconsejo a la gente que tiene estos problemas que levante la mano y pida ayuda. A mí me ha llevado casi a la muerte.