Punto y final a la mejor campaña

Cierre de telón a la temporada del Palma Futsal. Tras la derrota del equipo de Antonio Vadillo frente al Barça en el tercer partido de semifinales de playoff por el título de Liga, el conjunto que terminó segundo en la competición nacional, termina un año en el que no ha podido tampoco conseguir el tan ansiado título nacional que le falta en sus vitrinas. Más allá de eso y el pensamiento conjunto de tristeza tanto de jugadores y entrenador, hay que poner en valor el año realizado.

Y es que ya lo decía Antonio Vadillo tras la derrota en el tercer partido, «ha sido la mejor temporada del club y en la que más me han hecho disfrutar, no podemos reprocharle nada a este equipo». Un año en el que el Palma Futsal volvió a conquistar el trono europeo de la Champions League por tercera vez consecutiva, algo que no había conseguido nadie bajo el sello UEFA con 24 partidos consecutivos sin conocer la derrota en competiciones continentales.

Un triunfo que le daba acceso también a competir de nuevo en la Intercontinental que este año deberá enfrentarse al Peñarol, que ganó la Libertadores por primera vez en su historia y ahora falta por decidir cuál será la sede del partido. Un torneo internacional que el Palma Futsal también levantó el pasado mes de noviembre en Son Moix frente al Magnus en la que venció por 4-1 y que este año, aunque ya cuente para la próxima campaña, puede ser también el tercero consecutivo.

En cuanto a competiciones nacionales, más allá de lo ocurrido en Liga en la que ha sido una de las mejores temporadas sino la mejor de los de Antonio Vadillo, en Copa de España se quedaron también a las puertas de llevarse el título pero cayeron frente al Peñíscola en la final por 3-4. En Copa del Rey se plantaron en semifinales pero cayeron también frente a Jaén por 3-2.

Pero un pensamiento es claro, al igual que entonaba Vadillo tras el tercer partido de semifinales en Son Moix, «estoy y hay que estar muy orgullosos de los que ha hecho este equipo durante esta temporada. Hay que llevar la cabeza muy alta y trabajar ya de cara a la próxima temporada para dar de nuevo nuestra mejor versión».